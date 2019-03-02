«Арсенал» и ПФК ЦСКА из-за неготовности футбольного поля в Туле сыграли в Грозном. Поддержать туляков с трибун «Ахмат Арены» приехали более 200 болельщиков. ПФК «Арсенал» организовал чартерный авиарейс в столицу Чеченской республики.

Нападающий Лука Джорджевич вывел «Арсенал» вперед на 48 минуте встречи - 1:0.

На 82 минут игрок тульского «Арсенала» вновь отправил мяч в сетку ворот Акинфеева, но был зафиксирован офсайд.

На 88 минуте другой нападающий тульской команды Эванс Кангва установил окончательный счет матча. Тульский "Арсенал" уверенно победил ЦСКА в Грозном со счетом - 2:0.