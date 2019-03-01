Погода в Туле 2 марта: сильная гололедица и северный ветер
Атмосферное давление 730-735 мм рт. ст.
Фото: Алексей ФОКИН
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2 марта 2019 года в Туле и Тульской области переменная облачность.
Местами прогнозируется небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо – до 1 мм).
На дорогах гололедица, местами сильная.
Ветер синоптики обещают северо-западный, северный. Порывы его будут достигать 7-12 м/с.
Температура воздуха по области ночью -11…-6°С и днем -8…-3°С.
Атмосферное давление 730-735 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков - 5000 м.
ИСТОЧНИК KP.RU