Быть или не быть весеннему паводку в Тульской области

Оптимистичный прогноз

По словам Александра Стюкова, еще рано предполагать, каким будет паводок в этом году.

- Характер паводка складывается из трех показателей. Первый - высота снежного покрова: в Тульской области в этом году она более чем в 2 раза превышает средние значения. Второй - запас воды в снеге: также выше в 2-2,5 раза. Но при этом третий ключевой фактор нивелирует первые два. Это – промерзание почвы. В Тульской области этот показатель меньше в 2,5 раза, а в Туле - в 15 раз. Из этого можно предположить, что почва будет готова принять большой объем талой воды.

Александр Стюков: "Еще рано делать прогнозы"

Предупрежден - значит вооружен

Тульский Гидрометцентр также считает, что предстоящий паводок не превысит средних многолетних значений. В первой декаде марта можно будет прогнозировать наивысшие показатели подъeма воды у крупнейших рек области - Оки, Упи, Красивой Мечи, Дона.

- Обычно в Тульской области половодье приходится на конец марта – начало апреля. Мы допускаем возможность подтопления 20 низководных мостов, - сообщил Александр Стюков. - Эти не катастрофа: мосты были специально созданы для пропуска паводковых вод. Существенного влияния на жизнеобеспечения населения они не имеют.

В период половодья дополнительно открывается 20 контрольных постов в районе каждого моста, где ожидается подтопление. Два раза в день снимаются показатели. При риске затопления моста заранее оповещаются пожарные, скорая помощь, муниципалитеты.

Практически везде есть объездные пути. Будут организованы лодочные переправы, дежурство пожарных частей и скорой помощи, где объездной путь значительно увеличится. Подтоплений домов быть не должно, вода может дойти до приусадебных участков и огородов в зоне подтопления.

Водохранилища заблаговременно преступили к подготовке емкостей, чтобы в пики паводка иметь возможность принимать талые воды.

Центр управления в кризисных ситуациях

На паводок может повлиять погода

Места возможного подтопления в Туле известны: в районе реки Воронки, Лихвинского переулка, Набережной Дрейера.

Специалисты центра мониторинга и прогнозирования осуществляют круглосуточное дежурство. Расчетные программы центра позволяют рассчитать характер паводка. На него может повлиять погода. Если в период прохождения пиков будут дожди, уровень воды может превысить средние многолетние значения.

- По самому пессимистичному прогнозу на Оке вода может подняться на 6-10 метров. Это - не критичное значение и не зона подтопления населенных пунктов. Обычно паводок проходит в конце марта начале апреля. Самый большой затяжной паводок был 1992 году, - рассказал Александр Стюков. – Отрицательные температуры ночью, положительные днем также будут способствовать его быстрому угасанию.

Опасный лед

Лед на реке уже почувствовал приход весны, хотя все еще кажется крепким. Но это лишь на первый взгляд. Весенний лед - коварен. Он напитался талыми водами и не способен выдержать вес человека. Такой лед в любой момент может рассыпаться под ногами, превратиться в ледяную кашицу. Он вот-вот тронется, поплывёт вниз по течению.

Период паводка и ледохода очень опасен, требует порядка, осторожности и соблюдения правил безопасного поведения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

· выходить на водоемы;

· переправляться через реку в период ледохода;

· подходить близко к реке в местах затора льда;

· стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;

· собираться на мостиках, плотинах и запрудах;

· приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов;

· измерять глубину реки или любого водоема;

· ходить по льдинам и кататься на них.

Помните:

На весеннем льду легко провалиться;

Быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;

Весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.

Не подвергайте свою жизнь опасности! Соблюдайте правила поведения на водоемах во время таяния льда, разлива рек и озер.