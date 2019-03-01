1 марта 2019 года, в 12:00 на Куликовом поле открывается новая выставка «Гридинъ». Она представляет работы белгородского фотографа Павла Титовича, созданные по старинной технологии амбротипии.

Фото: Алексей ФОКИН

Гриднями (или гридями) в Древней Руси называли дружинников, которые охраняли князя. Одноименная выставка знакомит с русскими образами XIII–XVII веков. Их воплотили участники белгородского клуба военно-исторической реконструкции «Дружина», а фотограф Павел Титович запечатлел в амбротипах.

Фото: Алексей ФОКИН

Выставка «Гридинъ» на Куликовом поле: по старинной технологии амбротипии.Видео предоставлено пресс-службой музея "Куликово поле"

Выставка «Гридинъ» на Куликовом поле: по старинной технологии амбротипии

Фото: Алексей ФОКИН

Фотографии Павла Титовича можно встретить в популярных западных периодических изданиях об искусстве и фотографии, работы экспонируются в европейских галереях, находятся в Государственном Русском музее, в Белгородском государственном художественном музее, Пермской государственной художественной галерее, в частных коллекциях.

Фото: Алексей ФОКИН

Выставка «Гридинъ» будет работать в центре приема посетителей Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино до 4 апреля.

Возрастные рекомендации – 7+.

Вход свободный.