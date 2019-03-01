На модернизацию сетей водоснабжения в Туле затратят около 730 млн рублей

В конце 2018 года на совещании в правительстве Тульской области приняли решение провести модернизацию магистральных сетей водоснабжения в областном центре. Причиной тому стали постоянные порывы на водоводах, которые ни раз оставляли горожан без водоснабжения на несколько суток.

Губернатор Алексей Дюмины поручил администрации города совместно с «Тулгороводоканалом» до 1 марта разработать программу замены водопроводных сетей с использованием средств местного бюджета и инвестиций, начиная с 2019 года.

Долгосрочный план

Таким образом, был проведен анализ аварийных ситуаций, выявлены проблемные участки, проведено ранжирование необходимых работ. В результате, разработана комплексная трехлетняя программа модернизации. Она включает в себя замену наиболее ветхих и проблемных участков Маслово-Песоченского и Медвенско-Осетровского водозаборов.

В текущем году запланированы перекладка аварийного участка магистральных сетей водоснабжения протяженностью около 4 км на сумму более 114 млн рублей и разработка проектной документации на капитальный ремонт водоводов, которые будут отремонтированы в 2020 и 2021 годах.

На 2020 год запланирован капитальный ремонт водоводов 2-го и 3-го подъемов Песоченского водозабора общей протяженностью более 10 км на сумму порядка 300 млн рублей.

В 2021 году, согласно плану, будет капитально отремонтирован и водовод 1-го подъема Песоченского водозабора - более 14 км на сумму почти 300 млн рублей.

Предварительно, за три года в рамках программы затратят порядка 730 млн рублей. Финансирование мероприятий будет идти со стороны города и «Тулагорводоканала». Также город готовит документы для привлечения внебюджетных источников.

«Чистая вода Тульской области»

Кроме того, запланировано участие Тулы в программе «Чистая вода Тульской области». Условия участия в ней: 50% финансирования администрации Тулы, 50% - регионального правительства.

В программу вошли мероприятия по ремонту сетей водоснабжения в поселках Барсуки (3,5 км) и Ленинский (2,8 км). Общая сумма финансирования – более 45 млн рублей.

Для улучшения водоснабжения на 2019 год по федеральной программе «Чистая вода» для города забронировано 42,5 млн руб. Уже в этом году планируется приступить к разработке проектной документации на объекты, которые Тула хочет включить в программу до 2024 года.

Кроме того, в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону 2019-2020 гг., администрацией Тулы совместно с предприятием был разработан и утвержден план мероприятий по капитальному ремонту муниципального имущества за счет арендной платы на 2019 год на общую сумму 45 млн рублей. Согласно плану, предполагается перекладка сетей водоснабжения протяженностью 3,9 км.

ОФИЦИАЛЬНО

На совещании в правительстве Тульской области по вопросу модернизации сетей водоснабжения в регионе Алексей Дюмин поручил главе администрации Тулы Евгению Авилову взять на личный контроль подготовку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения, а также дал ряд поручений администрации Тулы:

- до 1 апреля 2019 года утвердить муниципальную программу по замене водопроводных сетей на три года;

- ежегодно проводить актуализацию программы по замене водопроводных сетей для сохранения трехлетнего периода планирования;

- до 1 апреля 2019 года представить в минстрой Тульской области проектно-сметную документацию для включения объектов водоснабжения в программу «Чистая вода» на 2019 год;

- до 1 сентября 2019 года разработать и представить проектно-сметную документацию для включения объектов водоснабжения в программу «Чистая вода» на 2020 год.

Также Алексей Дюмин рекомендовал «Тулгорводоканалу» до 1 мая 2019 года согласовать с администрацией Тулы план мероприятий по текущему ремонту в рамках подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов.