Красота и женственность на страже закона

Работать, чтобы добиваться цели

Виктория Селиверстова – общественный помощник в следственном отделе по Пролетарскому району. В ее задачи входит оказание практической помощи следователям по материалам проверок и уголовным делам – подготовка проектов процессуальных документов, выезды на места происшествий вместе со следователем и др.

Пока она только готовится влиться в ряды следователей. Но уже сейчас ответственно заявляет: эта работа точно для нее.

– Будучи студенткой второго курса я пришла на практику в следственный отдел по Пролетарскому району. Мне очень понравилось. Работа интересная. Здесь рассказали, что есть такая должность, как общественный помощник, благодаря чему можно набраться опыта, – рассказывает Виктория Селиверстова. – В работе есть свои минусы и плюсы. Но больше последних. Это увлекательная работа, ей нужно уделять большое количество времени. Но оно того стоит. В конечном итоге ты получаешь большое удовлетворение, когда видишь, что справедливость была достигнута.

Кто-то, несомненно, скажет, что «не женское это дело - погоны на плечах носить», но Виктория найдет множество аргументов в опровержение слов скептиков.

– В некоторых моментах женщины более усидчивые, могут выполнять кропотливую работу. Главное, себя настроить, подготовить. Современный следователь должен быть морально сильным, знать и уметь, как себя вести, быть усидчивым, готовым к трудностям, – рассуждает Виктория. – Раскрытие каждого преступления – это результат упорной работы, которая может длиться на протяжении многих месяцев. Меня сложности не пугают. Ко всему привыкаешь. Если очень захотеть, можно совмещать и личную жизнь, и работу. Главное, работать, чтобы добиваться цели.

Следствие – это танец с законом

Дарья Радюкина – следователь в Привокзальном районе. К работе своей мечты шла много лет. Теперь леди наравне с мужчинами исполняет свои обязанности, чем и заслуживает глубокое уважение среди коллег. Добиться успеха в традиционно мужской профессиональной среде – значит, обладать сильным характером.

Дарья Радюкина

– Моя служба в правоохранительных органах началась в 2018 году. После окончания университета подала документы в Следственный комитет на трудоустройство, но длительное время находилась в резерве. От своей мечты не отступила. В дальнейшем сдала экзамены, прошла школу молодого следователя и пришла на работу. Изначально работала в следственном отделе по г. Щекино. Затем была переведена в следственный отдел по Привокзальному району, - отмечает Дарья Радюкина. - Мне всегда была близка профессия следователя. Она одна из немногих, где ты действительно помогаешь людям.

Работа следователя – труд далеко не из легких, и не только для женщин. Это тяжело морально, а порой и физически. Основные сложности – это практически полное отсутствие свободного времени, в том числе на общение с близкими. Периодически приходится спать по 1-2 часа в сутки, но при этом нужно всегда быть на высоте и при любых обстоятельствах оставаться женщиной.

– Я человек крайностей. Если я работаю, то отдаюсь до последнего. Следствие – это определенный танец с законом: когда ты ведешь, когда он. Иногда в вашу пару (субъекта и следствия) может вклиниться что-то еще. И когда это происходит, это уже не красиво и не чувственно. Если тебя что-то отвлекает, даже семейные проблемы, ты не можешь в полном объеме красиво танцевать, – уверена Дарья.

По словам девушки, каждое дело оставляет след в душе и памяти, из каждого извлекаешь уроки. Именно такой подход позволяет добиться цели.

– Если ты перестаешь пропускать каждое дело через себя, то тогда нужно уходить. Говорят, что со временем твердеешь, все идет как по накатанной, но я считаю, что как только ты чувствуешь, что тебя это больше не трогает, нужно менять работу, брать другие дела в производство, - заключает Дарья Радюкина.

Романтика службы

Елизавета Азарова – старший следователь отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тульской области. Работа в правоохранительных органах покорила леди еще до поступления в вуз. Со временем не разочаровала, напротив, упрочила ее в стремлении добиваться справедливости и помогать людям.

Елизавета Азарова

– Меня всегда привлекала романтика службы, изложенная в фильмах и книгах. Зачитывалась романами Агаты Кристи, смотрела «Тайны следствия», – делится Елизавета Азарова. – Я училась в профильном вузе в Санкт-Петербурге по направлению от прокуратуры. С первого курса в университете была практика, которую проходила в родном городе. На тот момент в Новомосковске прокуратура и следствие находились в одном здании. И я все время стремилась помогать следователям. Когда приезжала на каникулы, вне зависимости от наличия практики, помогала своим будущим коллегам. В 2013 году, по окончании университета, пришла работать следователем. Всегда понимала, что сделала правильный выбор.

Погоны на хрупких плечах — это не просто форменный элемент, это доказательство силы и стойкости их обладателя.

– Смысл профессии следователя в том, подходит ли она человеку, вне зависимости от пола. Он должен осознавать: хватает ли ему сил, моральных и физических, стойкости, твердости духа, может ли он справляться с невзгодами и человеческими бедами, – отмечает Елизавета. – Никогда нельзя опускать руки. Нужно добиваться цели и четко идти к ней.