В Центре медицины катастроф в Туле планируется открыть отделение санавиации

В Туле состоялась 2-я научно-практическая конференция с участием специалистов из регионов ЦФО «Актуальные вопросы внедрения инновационных технологий в практику скорой медицинской помощи».

Присутствующие обсудили работу тульского Центра медицины катастроф, скорой и неотложной помощи.

Центр начал функционировать в апреле 2018 года и собрал в себе все подстанции скорой медпомощи региона. Он каждый день обрабатывает до двух тысяч звонков. На линии работают до 120 выездных бригад, которые обслуживают всю Тульскую область.

По словам главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи Минздрава России, ректора ПСПбГМУ им академика И.П. Павлова Сергея Багненко, центр в Туле - это лучшая в стране единая диспетчерская, которая обеспечивает своевременную и правильную эвакуацию экстренных больных по всей области вне зависимости от местонахождения.

Специалисты обеспечивают не только поддержку пациента до приезда и своевременный приезд бригады, но и выбор правильного направления госпитализации. Ранее такая работа была налажена только в крупных городах и региональных центрах. Тульская область стала первым регионом, где система охватила всю территорию.

В настоящее время, по словам министра здравоохранения Андрея Третьякова, в Центре планируется открыть отделение санитарной авиации, а также создать учебный класс для повышения квалификации сотрудников.