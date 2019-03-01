2019-03-01T08:58:55+03:00
Спорт

"Арсенал" организовал бесплатный трансфер для своих болельщиков в Грозный на матч с ЦСКА

Для этого будет предоставлен чартерный авиарейс из московского аэропорта
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Учитывая, что матч 18 тура чемпионата России «Арсенал» - ЦСКА состоится на нейтральном поле из-за неготовности тульского, ПФК организует поездку тульских болельщиков на игру в Грозный.

Для этого будет предоставлен чартерный авиарейс из московского аэропорта в Грозный и обратно в день матча, 2 марта. Также будет организован и трансфер в аэропорт.

Начало сбора у автобусов на территории Центрального стадиона «Арсенал» (около мяча-фонтана) в 4:00 2 марта. Отправление в аэропорт в 4:45.

Важно отметить, что запись для желающих отправиться поддержать команду будет проводиться 1 марта с 9:00 в магазине ПФК «Арсенал» на территории Центрального стадиона. С собой обязательно иметь паспорт и ксерокопию его первой страницы.

Количество мест ограничено вместимостью самолета. В поездку допускаются только совершеннолетние. Клубная атрибутика - красно-желтые шарфы, шапки, футболки - приветствуется.

Напомним, что матч 18 тура РПЛ «Арсенал» - ЦСКА пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном 2 марта. Начало в 14:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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