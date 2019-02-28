2019-02-28T15:32:35+03:00
Происшествия

Суд постановил закрыть столовую санатория «Краинка»

Причина - нарушение санитарного законодательства
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Иван ВИСЛОВФото: Иван ВИСЛОВ
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Ранее мы сообщали, что в ООО «Санаторий (курорт) «Краинка» зарегистрироли 28 случаев заболеваний кишечной инфекцией среди пациентов.

В санатории был организован полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, был проверен персонал, взяты смывы.

Специалистами были выявлены нарушения санитарных требований при организации питания и составлен протокол о временном запрете деятельности пищеблока санатория.

Документ был направлен в суд, который по итогам его рассмотрения постановил закрыть столовую санатория «Краинка» на 90 суток.

В указанный срок руководство организации обязано устранить выявленные нарушения.

- Судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов Суворовского и Белевского районов Тульской области решение суда об административном приостановлении деятельности сроком на 90 суток исполнено в полном объеме, - сообщили в УФССП России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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