Компания Essity и Тульский государственный университет совместно подготовят инженеров

Качественное и актуальное образование

По программе уже обучается первая группа будущих инженеров по автоматизации технологических процессов. Необходимость подготовки специалистов, знающих технические особенности нового промышленного оборудования, возникла у компании Essity ещё в 2013 году. В результате диалога между компанией и университетом, было принято решение о подготовке магистров по обновленной программе на кафедре «Информационная безопасность» Института прикладной математики и компьютерных наук ТулГУ.

В учебный план вошли основные дисциплины для формирования у студентов прикладных знаний для работы на современном промышленном предприятии. В расписании теоретические и практические занятия, которые проводятся как в вузе, так и на фабриках Essity в Тульской области. Студенты изучают устройство современного оборудования, его технические особенности и правила работы, системы управления технологическими процессами.

В дополнение к основному оборудованию инженеры компании Essity и студенты ТулГУ совместно разработали специальный учебный стенд, который был передан университету. На нем сосредоточены современные и часто применяемые на производстве инструменты, отражены элементы промышленного программирования, основы электротехники.

- Наше производство базируется на современном оборудовании, требующем знаний в области автоматизации, электротехники, механики. Запуск магистерской программы - возможность помочь студентам стать квалифицированными и востребованными специалистами, - пояснил Артем Лебедев, директор подразделения по производству потребительских бумаг в России, директор фабрики в г. Советске. - Современное наукоемкое производство требует широкого спектра знаний. Инженер сейчас должен иметь навыки механика, электрика, промышленного программиста. Нужен один человек, способный решать комплекс задач в автоматизированном производстве. Без науки это делать все сложнее. При этом подготовка специалистов должна быть не только качественной, но и актуальной.

Артем Лебедев

Необходимо и неотъемлемо

Руководитель службы технического обеспечения фабрики Essity в г. Советске Константин Куркчи продемонстрировал прикладную часть программы – лабораторный стенд:

- Реальный уровень автоматизации современных производств значительно вырос и продолжает расти. Технические средства, которые еще несколько лет считались нерентабельными, представляются теперь неотъемлемыми и необходимыми. Активно внедряются роботехнические системы, системы машинного зрения, технологий обработки большого объема данных и прочих сложных комплексов, - пояснил специалист компании.

В стенде применены лучшие компоненты и современные европейские стандарты, обеспечена возможность получить опыт настройки и программирования современного оборудования. Его использование позволяет получить все необходимые базовые навыки для промышленной автоматизации, дает возможность выполнять лабораторные, курсовые и квалификационные работы, знакомится с методами безопасной работы на производственном оборудовании.

Первый студент программы, младший инженер предприятия Максим Ромашко принимал участие в разработке стенда. Он рассказал о своем опыте в разработке стенда и работы на предприятии:

- Мне было интересно участвовать в этой работе, я узнал много нового для себя, получил практические знания и навыки. В дальнейшем, надеюсь успешно работать на одной из фабрик компании Essity.

.

Взаимодействие – ключ к успеху

Участники презентации высказали общее мнение, что современное производство все дальше уходит от ручного труда, что связано как с экономическими причинами, так и проблемой промышленной безопасности.

- Компания Essity является лидером в региональной программе повышения производительности труда. Мы с воодушевлением приняли предложение компании Essity по участию в формировании специализированной образовательной программы для магистров. Это отличная возможность передать студентам ТулГУ опыт профессионалов одного из ведущих производителей в Тульской области, изучить действующие стандарты профессии, стать востребованными специалистами, найти достойную работу и способствовать развитию производственного потенциала Тульской области», - сказал министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев.

Ректор ТулГУ Михаил Грязев с уверенностью отметил, что совместная программа обеспечит подготовку выпускников, которые смогут повысить уровень предприятия, на которое придут работать:

- Наша задача – привлекать к образовательному процессу передовые предприятия. У нас выстроены многолетние партнёрские связи с нашими оборонными гигантами, с металлургией, химией, и мы стремимся их расширять. Наука и образование должны стоять рядом с работодателями. Работать с лидерами – тяжело, но интересно и важно. Нам есть, чему у вас поучиться, и уверен, что мы сможем вам многое дать!

Новым пластом во взаимоотношениях вуза с предприятиями региона и огромным шагом вперед назвал совместную программу Виктор Осташев, проректор по инновациям и управлению имуществом ТулГУ. Он считает, что подготовка специалистов, которые требуются Тульскому региону, невозможна без участия промышленников.

Директор института прикладной математики и компьютерных наук ТулГУ, завкафедрой информационной безопасности ТулГУ Алексей Сычугов отметил, что магистерская программа в ходе образовательного процесса продолжит развиваться и поблагодарил компанию Essity, руководство ТулГУ, правительство области за участие в реализации этого актуального проекта.

.

После успешного завершения обучения первого набора студентов новой магистерской программы ТулГУ и специалисты компании Essity планируют внести корректировки в программу магистратуры и начать разработку учебного плана для бакалавров.