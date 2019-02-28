Номинант на премию "Доктор года-2019" Елена Малыхина: Стоматолог – творческая профессия

Где родился – там и пригодился

«Все счастливые семьи похожи друг на друга…», - написал когда-то наш знаменитый земляк в одном из своих романов. Так о своем детстве вспоминает и Елена Ивановна Малыхина:

- Родилась в Ефремове, в совершенно обычной, но очень счастливой семье. У меня было хорошее детство, любимая старшая сестра. Благодаря родителям, Ивану Николаевичу Боброву и маме Александре Ильиничне, мы не испытывали недостатка ни в родительских любви и внимании, ни в игрушках, ни в свободе самовыражения. Все мои близкие – представители технических специальностей. Я единственная отделилась от общей тенденции, - шутит собеседница.

В школе будущий стоматолог училась хорошо, получила отличный аттестат. Когда перед Еленой встал вопрос будущей профессии, она колебалась в выборе между медициной и юриспруденцией. Сейчас, утверждает Елена, нисколько не сожалеет о принятом решении. Она поступила в Московский медицинский стоматологический институт им. Семашко (ныне – Московский медико-стоматологический университет им. Евдокимова) сразу после окончания средней школы.

Случайности – не случайны

В московском институте на «Лечебное дело» не брали иногородних студентов, поэтому выбор Елены – стоматология – был единственно возможным. Сейчас она считает, что это было знаком судьбы, потому что получила профессию, интерес и азарт к которой не потух за годы работы.

Девушке очень нравились институт, прекрасный преподавательский состав и процесс обучения. Елена стремилась к новым знаниям, старалась посещать не только основные лекции, но и дополнительные кружки по анатомии и микробиологии. В 1982 году студентка медвуза окончила обучение и была направлена в Тюмень, где проходила интернатуру в областной стоматологической поликлинике. Но любимая семья осталась в Ефремове, и девушка приняла решение вернуться в родной город.

В первое время, она занималась терапией и пародонтологией. Потом прошла специализацию по челюстно-лицевой хирургии в Тульской областной больнице.

«Это была любовь на всю жизнь. Благодаря тем докторам, с которыми я познакомилась и вот уже 35 лет дружу, я получила бесценные знания и опыт» - признается Елена Ивановна.

Стоматологу-хирургу наряду с узкоспециальными знаниями и навыками необходимы познания в других областях медицины: общей терапии, неврологии, эндокринологии, так как зачастую приходиться решать проблемы пациентов с системными заболеваниями, невралгией тройничного нерва, онкопатологией, перенесших лучевую и химиотерапии, сахарным диабетом и многими другими соматическими патологиями. Стоматолог может первым обнаружить серьезное заболевание, ведь зачастую первые симптомы могут проявляться на слизистой оболочке ротовой полости. «Если бы моя профессия не приносила мне удовлетворения и я не получала удовольствия от хорошо выполненной работы или удачного решения сложных задач – я не смогла бы посвятить свою жизнь этому делу. Если тебе не интересно то, чем ты занимаешься - результата не будет» - убеждена наша героиня.

Расширяя горизонты

Специализацию хирурга-имплантолога Елена Ивановна получила в своем родном институте.

«Сейчас жители Ефремовского района могут получить имплантологическую помощь в нашем филиале. Спектр современных и качественных услуг для пациентов постоянно расширяется. Для поликлиники было приобретено новое оборудование. Сейчас у нас есть компьютерный томограф, диодный лазер и отличная центрифуга для плазмолифтинга. Этот метод мы используем при имплантологических вмешательствах с применением направленной костной регенерации, а также он дает очень хороший эффект при лечении пародонтологических заболеваний», - рассказала Елена Малыхина.

Каждый пациент уникален

Елена Ивановна проводит множество хирургических операций, как у взрослых, так и у детей. Это - пластика уздечки языка и губ, лечение воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области, удаление доброкачественных образований, проведение зубо-сберегающих операций и многое другое. «Стоматологическая хирургия - процесс творческий, - считает опытный врач. - В нашей профессии шаблонов нет. Есть выработанные алгоритмы, но все люди разные, к каждому нужен индивидуальный подход. Двух одинаковых операций не бывает, каждый пациент – уникален. Даже если манипуляции отработаны до автоматизма, каждой операции надо готовиться, учитывая особенности каждого пациента, его соматическое состояние. Есть в профессии и определенный момент технарства: имплантологу, например, нужно рассчитать ширину, диаметр, направление установки имплантата, учесть плотность кости. Но творчества – больше. Наверное, в этом и есть самое интересное в нашем деле».

Секреты успеха

В филиале №4 «Тульской областной стоматологической поликлиники» в Ефремове выполняются все виды амбулаторных операций, крайне редко пациентов направляют в челюстно-лицевое отделение, квалификация специалистов и техническое оснащение позволяет решать сложные задачи на месте.

По искренней убежденности Елены Ивановны, нельзя стать хорошим доктором без любви к своему делу, добросовестности, желания помогать людям и стремления к саморазвитию:

- Сейчас есть множество возможностей для совершенствования и профессионального роста. Можно смотреть вебинары, ездить на курсы, конгрессы, мастер-классы. Медицина развивается просто потрясающе, много новых технологий, материалов, главное «не костенеть», не останавливаться на достигнутом.

Понимание близких – самое главное

Елена Ивановна давно и счастливо замужем, имеет взрослого сына. Мужчины ее семьи тоже выбрали технические профессии. Муж инженер, сын окончил мехмат МГУ.

«В нашей семье я единственной доктор. Я благодарна своим мужу и сыну, что они очень терпимо относились к моему отсутствию дома. Если бы не было понимания, моя профессиональная жизнь не сложилась бы. В первые годы работы нагрузка была значительной. Постоянные дежурства в приемном покое, где мы оказывали все виды стоматологической и челюстно-лицевой помощи. Лечили пациентов с переломами челюстей, флегмонами, оперировали рука об руку с хирургами и травматологами. Счастливо сложилась личная жизнь потому, что каждый в нашей семье старался слушать не только и не столько себя, но и близкого человека. Муж мне всегда был поддержкой, опорой, настоящим другом и единомышленником. А сыном я невероятно горжусь, он очень ответственный, надежный и очень внимательный сын, муж и отец.

Недавно я стала счастливой бабушкой. Наши дети: сын и невестка Татьяна подарили нам внучку Катюшу. Она еще совсем крошечная, но счастье от ее рождения огромное», - с радостью признается Елена Ивановна.

Благодаря согласию и пониманию сил и времени хватает, чтобы помимо профессиональной деятельности заниматься домом, уделять время родным людям, Совместный отдых, посещение бассейна, поездки на природу – обычное явление в этой счастливой семье.