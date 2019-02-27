«Росгосстрах» снижает тарифы на ОСАГО

Для значительной части автомобилистов-клиентов «Росгосстраха» оформление или пролонгация договоров ОСАГО после 25 февраля обойдется дешевле. Страховщик снизил базовый тариф на «автогражданку» для 69 территориальных групп преимущественного использования транспортных средств, сообщил член Правления — руководитель Блока «Автострахование» компании Дмитрий Пурсанов. В крупных городах Тульской области базовый тариф ОСАГО снижен от 10,9% до 13,6%.

- Как мы и обещали в начале этого года, когда Банк России своим указанием расширил тарифный коридор в ОСАГО, «Росгосстрах» намерен предпринимать какие-либо шаги только после всестороннего анализа экономики «автогражданки» для того или иного региона и изучения действий конкурентного окружения. Первый этап этой аналитической работы показал, что сейчас мы имеем возможность снизить тариф для граждан-владельцев ТС категории «В» и «BE» в целом ряде территорий: где-то сразу по всему региону, а где-то — в отдельных городах или населенных пунктах, - пояснил Дмитрий Пурсанов.

Список территорий, где «Росгосстрах» снижает тариф, размещен на официальном сайте компании www.RGS.ru. Наиболее ощутимым изменение будет для автовладельцев Удмуртии и Республики Коми, где базовые ставки были снижены сразу на 15% и 14,9% соответственно. Значительным снижение будет также в Костроме (14,4%), Пермском крае (11,4%), в Москве и Московской области (10,2%).

- Для автовладельцев на остальных территориях страны, не входящих в перечень из 69 территориальных групп преимущественного использования ТС, ставки пока остаются неизменными - какими они были в прошлом году, - уточнил Дмитрий Пурсанов.

Это - первый случай после выхода указания ЦБ о тарифном коридоре, когда крупный страховщик идет на снижение ставок в ряде территорий, не прибегая одновременно к увеличению базового тарифа в других. И это тем более примечательно, что «Росгосстрах» в 2019 году уже несколько увеличил свою долю в сегменте ОСАГО на рынке.

Как сообщил в конце минувшей недели Генеральный директор компании Николаус Фрай, сейчас по количеству договоров доля «Росгосстраха» достигла порядка 13,5%.

- Дальнейшие наши действия будут диктоваться в первую очередь соображениями экономической целесообразности. Мы продолжаем мониторинг ситуации с убыточностью ОСАГО и допускаем вероятность дальнейшего пересмотра тарифов, - подчеркивает Дмитрий Пурсанов.