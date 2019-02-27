Погода в Туле 28 февраля: небольшой снег и гололед
Ветер юго-западный с порывами 5-10 м/с
Фото: Алексей ФОКИН
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28 февраля 2019 года, в Туле и Тульской области ночью облачно.
Синоптики обещают небольшой снег, местами слабый гололед.
На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный с порывами 5-10 м/с.
Температура воздуха по области -8…-3°С.
Днем облачно. Небольшие осадки в виде мокрого снега (по данным сайта Метеоинфо – до 3 мм).
Местами слабый гололед. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный. Порывы его будут достигать 5-10 м/с.
Температура воздуха по области -3…+2°С.
Атмосферное давление 730-735 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков - 5000 м.
ИСТОЧНИК KP.RU