2019-02-27T16:55:13+03:00
Общество

Погода в Туле 28 февраля: небольшой снег и гололед

Ветер юго-западный с порывами 5-10 м/с
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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28 февраля 2019 года, в Туле и Тульской области ночью облачно.

Синоптики обещают небольшой снег, местами слабый гололед.

На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный с порывами 5-10 м/с.

Температура воздуха по области -8…-3°С.

Днем облачно. Небольшие осадки в виде мокрого снега (по данным сайта Метеоинфо – до 3 мм).

Местами слабый гололед. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный. Порывы его будут достигать 5-10 м/с.

Температура воздуха по области -3…+2°С.

Атмосферное давление 730-735 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков - 5000 м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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