2019-02-27T13:57:19+03:00
Общество

Первые в мире: в Тульском экзотариуме удалось получить потомство мангровых змей

Случай такого рождения можно считать уникальным
Виктория ЯКУШИНА
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Четверо новоиспеченных змеенышей полностью жизнеспособныЧетверо новоиспеченных змеенышей полностью жизнеспособны
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На этих выходных в стенах Тульского экзотариума на улице Октябрьской случился большой бэби-бум - появилось на свет огромное количество малышей.

Первыми порадовали 47 трехдневных йеменских хамелеончиков. Они уже удостоились отдельного вольера. Всего специалисты Тульского областного экзотариума отмечают, что сумма новорожденных не итоговая. Всего ожидаются более 150 маленьких хамелеонов.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В рядах млекопитающих тоже прибыло – вчера пара игрунок, обитающая в старом здании Тульского экзотариума явила миру сразу троих очаровательных малышей.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Самыми редкими из новорожденных стали мангровые змеи. Это подвид Boiga dendrophila multicincta, обитающих в природных условиях только на острове Палаван (Филиппины).

Случай такого рождения можно считать уникальным. Впервые в мире специалистам Тульского областного экзотариума удалось получить потомство от змей этого вида в условиях зоопаркового разведения.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Четверо новоиспеченных змеенышей полностью жизнеспособны сразу после вылупления из яиц. Кроме Boiga dendrophila multicincta из инкубатора в «детскую» переведены и пять малышей другого подвида мангровых змей, Boiga dendrophila dendrophila, коренных обитатели острова Ява (Индонезия).

Сотрудники зоомузея подчеркивают, что стабильное размножение животных свидетельствует о комфортных условиях содержания.

В Тульском экзотариуме на Октябрьской большое пополнение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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