Тульский «Арсенал» и ЦСКА сыграют в Грозном
Тульский «Арсенал» и ЦСКА сыграют в Грозном. Матч 18 тура РПЛ состоится 2 марта на стадионе «Ахмат Арена» в 14:00 мск.
Напомним, встреча команд должна была пройти в Туле. Однако Российская Премьер-Лига сообщила, что повторная проверка газона футбольного поля стадиона «Арсенал», выявила, что поле не соответствует п.10.4 Регламента РПЛ и его дальнейшая эксплуатация до окончания агротехнических работ не рекомендуется.
ПФК «Арсенал» принес извинения болельщикам за доставленные неудобства. Туляки, купившие билеты на матч, смогут вернуть их в кассах Центрального стадиона:
- купленные в кассе за наличный расчет – возврат денежных средств при предъявлении билета;
- купленные за безналичный расчет – возврат денежных средств при предъявлении билета + заполненного заявления;
- купленные в онлайн – возврат денежных средств автоматически в течение недели.
График работы касс:
с 27 февраля – 5 марта: с 14.00 до 19.00
ИСТОЧНИК KP.RU