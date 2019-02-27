Тульский «Арсенал» и ЦСКА сыграют в Грозном. Матч 18 тура РПЛ состоится 2 марта на стадионе «Ахмат Арена» в 14:00 мск.

Напомним, встреча команд должна была пройти в Туле. Однако Российская Премьер-Лига сообщила, что повторная проверка газона футбольного поля стадиона «Арсенал», выявила, что поле не соответствует п.10.4 Регламента РПЛ и его дальнейшая эксплуатация до окончания агротехнических работ не рекомендуется.

ПФК «Арсенал» принес извинения болельщикам за доставленные неудобства. Туляки, купившие билеты на матч, смогут вернуть их в кассах Центрального стадиона:

- купленные в кассе за наличный расчет – возврат денежных средств при предъявлении билета;

- купленные за безналичный расчет – возврат денежных средств при предъявлении билета + заполненного заявления;

- купленные в онлайн – возврат денежных средств автоматически в течение недели.

График работы касс:

с 27 февраля – 5 марта: с 14.00 до 19.00