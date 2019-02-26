2019-02-26T12:02:18+03:00
Здоровье

Отделенческая больница на ст. Тула ОАО «РЖД»: более 150 лет на страже здоровья

«Комсомолка» представляет участника проекта «Клиника года-2019»
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Тульская железнодорожная больницаТульская железнодорожная больница
Изменить размер текста:

Тульская железнодорожная больница - многофункциональное лечебно-профилактическое учреждение, где получают грамотную медицинскую помощь, как в поликлинике, так и в условиях круглосуточного стационара.

олее 150 лет больница оказывает современную и квалифицированную медицинскую помощь всем желающим

олее 150 лет больница оказывает современную и квалифицированную медицинскую помощь всем желающим

Больница была открыта 27 октября 1867 года. Более 150 лет больница оказывает современную и квалифицированную медицинскую помощь всем желающим. Отделенческая больница уже 5 лет подряд становится лауреатом регионального конкурса "Тульский бренд" и 2 года побеждает в конкурсе "Клиника года". Такое народно признание лишний раз подтверждает профессионализм медицинского персонала учреждения, а также наличие инновационных методов медицинской помощи, которые отвечают всем нормам международных стандартов.

Тульская железнодорожная больница – одно из немногих учреждений, где все отделения и подразделения расположены в одном месте

Тульская железнодорожная больница – одно из немногих учреждений, где все отделения и подразделения расположены в одном месте

Стационарная помощь оказывается по направлениям:

- хирургия, в т.ч. эндоскопическая, пластическая, абдоминальная, сосудистая, эндокринная, проктология, урология, травматология и ортопедия;

- гинекология,

- онкология,

- неврология,

- кардиология,

- терапия,

- отоларингология.

Тульская железнодорожная больница – одно из немногих учреждений, где все отделения и подразделения расположены в одном месте: поликлиника, клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории, отделение функциональной и лучевой диагностики, физиотерапевтическое отделение, дневной и круглосуточный стационар.

В настоящее время в Отделенческой больнице на станции Тула принципиально изменился подход к лечению профильных больных

В настоящее время в Отделенческой больнице на станции Тула принципиально изменился подход к лечению профильных больных

В настоящее время в Отделенческой больнице на станции Тула принципиально изменился подход к лечению профильных больных. Расставлены приоритеты, больница оснащена соответствующим оборудованием, позволяющем на самом современном уровне проводить диагностику и выполнять передовые и уникальные операции, по уровню, соотносимые с центральными клиниками России, где созданные комфортные условия пребывания способствуют скорейшему выздоровлению.

Применяются высокие технологии, медицинская помощь представляет собой новейшие сложные и уникальные методы лечения, ресурсоемкие методы лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе, в том числе информационные технологии и методы разработанные на основе достижений, как медицинской науки, так и смежных отраслей.

В больнице проводится оперативное лечение пациентов с патологией органов брюшной полости, малого таза, суставным синдромом, в соответствии с программой государственных гарантий для пенсионеров железнодорожников, состоящих на учете в фонде «Почет», а также платных пациентов.

Хирургическое отделение имеет возможность оказывать разностороннюю помощь больным с различными заболеваниями органов брюшной полости, забрюшинного пространства, области малого таза. Высокая квалификация персонала, разнообразие различных методов диагностики и лечения (в том числе, миниинвазивные методики) позволяют оказывать современную высокотехнологичную помощь.

Отделенческая больница на станции Тула ОАО «РЖД»:

Тула, ул. Дм. Ульянова, 8.

Запись на приём:

8 (4872) 701-911, 8 (4872) 55-43-21.

www.zb-tula.ru

.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Клиники номинанты»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Туляки могут принять участие в акции «Мы - наследники Победы»
В Тульской области столкнулись "ВАЗ-2107" и "ПАЗ"
Погода в Туле 26 февраля: облачно и мокрый снег
В Туле вышла в свет историко-культурная энциклопедия
Более 1200 тульских компаний решили быть в плюсе с «Ростелекомом»
В Туле по ул. Менделеевской ограничат остановку и движение транспорта
В Тульской области дотла сгорели две хозяйственные постройки
В Туле мужчина и женщина попались на краже детской коляски из припаркованного авто
9 мая 2019 года по Туле в седьмой раз пройдет «Бессмертный полк»
Масленица 2019 в Туле: широкие гуляния, масленичный столб, хоккей в валенках и блины
Толщина льда на Оке в Тульской области уменьшается
В девятиэтажке по Новомосковской в Туле произошел пожар
На нескольких улицах Тулы временно отключат светофоры
В Туле продолжается рейтинговое голосование за общественные пространства
Юрий Цкипури проголосовал за благоустройство общественного пространства
Стадион "Арсенал" закрыли для матчей РПЛ: как газон выглядит сейчас
В ДТП с "Фольксвагеном" и "Ладой" в Алексине пострадала женщина
В ДТП на Максимовского в Туле пострадал восьмилетний ребенок
В Тульской области 14-летний мальчик попал под машину, катаясь с горки
Под Тулой "Киа" протаранила отбойник: пострадали двое
За неделю в Туле произошло 163 ДТП
Тулячка стала жертвой друга-вора
В Тульской области прошел II Тульский лыжный марафон
«Ростелеком» организовал для тульских школьников уроки Безопасного интернета
В Туле прошел финал Первенства по мини-футболу памяти воина-интернационалиста Александра Чихирева
Туляки увидели трофейную технику и вооружение из районов боевых действий в Сирии
Тульский государственный университет и компания Essity запустили совместную магистерскую программу
На трассе в Тульской области столкнулись четыре автомобиля: есть пострадавший
На улице Академика Павлова удалили 10 аварийных деревьев