Отделенческая больница на ст. Тула ОАО «РЖД»: более 150 лет на страже здоровья
Тульская железнодорожная больница - многофункциональное лечебно-профилактическое учреждение, где получают грамотную медицинскую помощь, как в поликлинике, так и в условиях круглосуточного стационара.
олее 150 лет больница оказывает современную и квалифицированную медицинскую помощь всем желающим
Больница была открыта 27 октября 1867 года. Более 150 лет больница оказывает современную и квалифицированную медицинскую помощь всем желающим. Отделенческая больница уже 5 лет подряд становится лауреатом регионального конкурса "Тульский бренд" и 2 года побеждает в конкурсе "Клиника года". Такое народно признание лишний раз подтверждает профессионализм медицинского персонала учреждения, а также наличие инновационных методов медицинской помощи, которые отвечают всем нормам международных стандартов.
Тульская железнодорожная больница – одно из немногих учреждений, где все отделения и подразделения расположены в одном месте
Стационарная помощь оказывается по направлениям:
- хирургия, в т.ч. эндоскопическая, пластическая, абдоминальная, сосудистая, эндокринная, проктология, урология, травматология и ортопедия;
- гинекология,
- онкология,
- неврология,
- кардиология,
- терапия,
- отоларингология.
Тульская железнодорожная больница – одно из немногих учреждений, где все отделения и подразделения расположены в одном месте: поликлиника, клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории, отделение функциональной и лучевой диагностики, физиотерапевтическое отделение, дневной и круглосуточный стационар.
В настоящее время в Отделенческой больнице на станции Тула принципиально изменился подход к лечению профильных больных
В настоящее время в Отделенческой больнице на станции Тула принципиально изменился подход к лечению профильных больных. Расставлены приоритеты, больница оснащена соответствующим оборудованием, позволяющем на самом современном уровне проводить диагностику и выполнять передовые и уникальные операции, по уровню, соотносимые с центральными клиниками России, где созданные комфортные условия пребывания способствуют скорейшему выздоровлению.
Применяются высокие технологии, медицинская помощь представляет собой новейшие сложные и уникальные методы лечения, ресурсоемкие методы лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе, в том числе информационные технологии и методы разработанные на основе достижений, как медицинской науки, так и смежных отраслей.
В больнице проводится оперативное лечение пациентов с патологией органов брюшной полости, малого таза, суставным синдромом, в соответствии с программой государственных гарантий для пенсионеров железнодорожников, состоящих на учете в фонде «Почет», а также платных пациентов.
Хирургическое отделение имеет возможность оказывать разностороннюю помощь больным с различными заболеваниями органов брюшной полости, забрюшинного пространства, области малого таза. Высокая квалификация персонала, разнообразие различных методов диагностики и лечения (в том числе, миниинвазивные методики) позволяют оказывать современную высокотехнологичную помощь.
Отделенческая больница на станции Тула ОАО «РЖД»:
Тула, ул. Дм. Ульянова, 8.
Запись на приём:
8 (4872) 701-911, 8 (4872) 55-43-21.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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