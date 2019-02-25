2019-02-25T16:55:07+03:00
Здоровье

КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА: ориентир на международные стандарты качества

«Комсомолка» представляет участника проекта «Клиника года-2019»
Юлия КУДЫМОВА
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Клиника Эксперт - это полный спектр медицинских услуг для всей семьи в одном месте!Клиника Эксперт - это полный спектр медицинских услуг для всей семьи в одном месте!
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Группа медицинских компаний «Эксперт» ведёт историю с 2007 года. В настоящее время в Холдинг входит 39 диагностических центров в 36 регионах России и 10 многопрофильных клиник в 10 регионах.

В Клинике Эксперт можно пройти востребованные процедуры и сдать все необходимые анализы

В Клинике Эксперт можно пройти востребованные процедуры и сдать все необходимые анализы

КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА стала одним из первых МРТ-центров оружейной столицы. Сегодня это - многофункциональная семейная клиника, в которой работает большой и дружный коллектив докторов и кандидатов медицинских наук, заслуженных врачей РФ и отличников здравоохранения, врачей высшей квалификационной категории. На данный момент в «Эксперт» ведёт приём более 100 специалистов, в том числе узкого профиля.

Клиника ориентируется на международные стандарты качества медицинских услуг (так называемый «Золотой стандарт») и профессионализм врачей. В состав ГК «Эксперт» , куда относится и тульская клиника, также входит уникальный «Институт Эксперт» - негосударственное учреждение дополнительного профессионального образования, который специализируется на подготовке кадров для различных МРТ-центров по всей России, а также ведёт масштабные научные исследования в сфере МРТ-диагностики.

Клиника ориентируется на международные стандарты качества медицинских услуг

Клиника ориентируется на международные стандарты качества медицинских услуг

Клиника совмещает в себе передовые технологии и медицинское оборудование нового поколения, современные методы диагностики и лечения, профессионализм специалистов и высокое качество оказываемых услуг, соответствующее мировым стандартам.

КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА стала одним из первых МРТ-центров оружейной столицы

КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА стала одним из первых МРТ-центров оружейной столицы

В Клинике Эксперт можно пройти востребованные процедуры и сдать все необходимые анализы. В перечне их больше тысячи: от общего анализа крови до сложных генетических. Пациенты могут получить развернутую консультацию узких специалистов различных направлений: гинеколога-маммолога, гинеколога-онколога, аллерголога-иммунолога, эндокринолога, гастроэнтеролога, ревматолога, кардиолога, невролога, хирурга, ортопеда, уролога, дерматовенеролога, офтальмолога, отоларинголога, детских специалистов, пройти такие обследования, как УЗИ, эндоскопия и многие другие.

Сейчас в клинике действует более 26 отделений

Сейчас в клинике действует более 26 отделений

Сейчас в клинике действует более 26 отделений: магнитно-резонансная томография, ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, услуга приёма врачей-специалистов, лабораторная диагностика, Дневной стационар и Педиатрическое отделение, где принимают детей с самого раннего возраста. Детское отделение – особая гордость клиники. Здесь ведут приём "редкие" детские специалисты: неонатолог, гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог, психоневролог и эндокринолог, детский гинеколог.

Клиника обладает современной технической базой, которая подбиралась с учётом последних достижений медицины и максимального удобства и результативности для пациентов.

Клиника Эксперт - это полный спектр медицинских услуг для всей семьи в одном месте!

Режим работы: с 7:00 до 23:00 ч.

Адрес: Тула, ул. Болдина, 94 (ост. Орловская)

Телефон: 700-655, 700-654

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ИСТОЧНИК KP.RU

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