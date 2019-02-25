2019-02-25T15:48:06+03:00
Общество

В Туле прошел рыболовный фестиваль «Наша тема!»

Публикуем фоторепортаж с мероприятия
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Клуб "Наша тема"Фото: Клуб "Наша тема"
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В Туле с успехом состоялся фестиваль по рыбной ловле на льду «Наша тема!». В увлекательном мероприятии приняли участие порядка 50 спортсменов и любителей. В течение 3,5 часов они сражались за пальму первенства, стараясь выудить из-подо льда победную добычу.

Компетентное жюри оценивало участников по весу улова в двух категориях: спортсмены и любители. Победители каждой номинации получили кубки и ценные призы.

Отметим, что фестиваль зимней ловли прошел в Туле уже в пятый раз. Публика не теряет интерес, и количество участников растет.

Публикуем фоторепортаж с мероприятия:

Фото: Клуб "Наша тема"

Фото: Клуб "Наша тема"

Фото: Клуб "Наша тема"

Фото: Клуб "Наша тема"

Фото: Клуб "Наша тема"

Фото: Клуб "Наша тема"

Фото: Клуб "Наша тема"

Фото: Клуб "Наша тема"

Фото: Клуб "Наша тема"

Фото: Клуб "Наша тема"

Фото: Клуб "Наша тема"

Фото: Клуб "Наша тема"

Фото: Клуб "Наша тема"

Фото: Клуб "Наша тема"

Фото: Клуб "Наша тема"

Фото: Клуб "Наша тема"

Фото: Клуб "Наша тема"

Фото: Клуб "Наша тема"

Фото: Клуб "Наша тема"

Фото: Клуб "Наша тема"

Фото: Клуб "Наша тема"

Фото: Клуб "Наша тема"

Фото: Клуб "Наша тема"

Фото: Клуб "Наша тема"

Фото: Клуб "Наша тема"

Фото: Клуб "Наша тема"

ИСТОЧНИК KP.RU

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