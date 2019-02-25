Туляки могут задать вопрос дерматовенерологу

28 февраля 2019 года, в редакции "Комсомольской правды в Туле" пройдет прямая линия с врачом-дерматовенерологом Клиники «Эксперт» Тула, кандидатом медицинских наук, Владиславом Шейнкманом.

- Зачем обращаться к дерматовенерологу?

- Весна – как избежать обострений кожных заболеваний?

- Проблемы с кожей лица-почему появляются прыщи?

- Весенняя розацея – как с ней справится?

- Кожа – зеркало здоровья организма

- Венерологические заболевания – профилактика и последствия?

На эти и другие вопросы Владислав Леонидович ответит в четверг, 28 февраля, с 16:00 до 17:00, по телефону: 50-12-77.

Также вы можете заранее присылать свои вопросы на адрес нашей электронной почты kp@tula-pressa.ru.