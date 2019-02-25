Дерматовенеролог Сергей Драчев: Обязательное качество – уважение к пациенту

При упоминании кожно-венерологического диспансера в мыслях большинства людей возникают мысли о «неприличных» болезнях. Не без оснований: это медучреждение, где подобные «букеты» не только диагностируют, но и лечат. Но ими причины обращения к специалистам диспансера далеко не исчерпываются.

Случайных врачей не бывает

- Болезни, передающиеся половым путем – лишь одно из направлений нашей работы, - рассказал заведующий поликлиникой Тульского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог 1 категории Сергей Николаевич Драчев. - Гораздо чаще приходится сталкиваться с различными заболеваниями кожи. К сожалению, эти болезни широко распространены и для лечения большинства из них требуется длительное время и постоянное наблюдение специалиста.

Специализацией дерматовенеролога являются заболевания кожи и половых органов, также дерматовенеролог занимается проблемными ногтями и волосами. К ним относятся грибковые заболевания ногтей, волос, кожи, половых органов, дерматиты, кондиломы, бородавки. Приходится сталкиваться с опасными заболеваниями – гепатитами B и C, ВИЧ, новообразованиями кожи.

Для обследования на выявление злокачественных образований в диспансере есть необходимое оборудование. При подозрении на злокачественный характер новообразования, пациента направляют в областной онкологический диспансер, где ставится диагноз.

«В эту профессию случайные люди не попадают. Если врач не жалеет, не любит пациента, он просто не сможет работать по специальности дерматовенеролога», - считает Сергей Николаевич.

Училище ВДВ или мединститут?

Сергей Драчев родился в Рязанской области. На своей малой родине, в селе Захарово, он с серебряной медалью окончил среднюю общеобразовательную школу.

- Когда учился в старших классах школы, как и все ровесники, начал задумываться о выборе профессии. Поскольку активно занимался спортом – лыжами, легкой атлетикой, рукопашным боем, – мечтал учиться в рязанском училище ВДВ, - вспоминает Сергей Драчев. - Это - единственное подобное учебное заведение в России, попасть в него хотели многие мальчишки. Но в итоге выбрал медицину. Безусловно, на решение во многом повлияли отец и мать. Все детство и юность я пропадал на работе у родителей. Мне это нравилось.

Отец, Николай Иванович, работал рентгенологом, мать, Лидия Васильевна, - районным терапевтом. Сергей постоянно видел, как папа и мама ведут прием, дежурят, как работают хирурги и другие специалисты районной больницы. Будни врачей были понятны и знакомы, именно поэтому Сергей стал студентом Рязанского медицинского университета.

В 2005 году, завершив шестилетнюю подготовку на факультете «лечебное дело», Сергей прошел интернатуру в Туле на базе Областного кожно-венерологического диспансера и уже в 2006 году начал здесь практику врача-дерматовенеролога.

- Перед ординатурой встала дилемма, пойти работать хирургом или венерологом, - поделился Сергей Николаевич. - Выбор был сделан в пользу дерматовенерологии. Это профессия всегда казалась мне интересной. Несмотря на то, что пациенты боятся медиков этой специальности, при современном уровне развития медицины большинство инфекций легко лечится. Для меня это важно - видеть результат терапии. Обычно он хороший, пациенты выздоравливают.

Несколько лет Сергей Николаевич работал венерологом на мужском урогенитальном приеме. С 2012 года он заведует поликлиникой Тульского областного клинического кожно-венерологического диспансера, ведет венерологический и дерматологический прием.

Главное – любить свое дело

Со своей будущей женой Сергей Николаевич познакомился в студенческие годы. На дополнительных занятиях по анатомии молодой человек увидел привлекательную первокурсницу. Начали встречаться. После отъезда Сергея в Тулу отношения не прервались. Через несколько лет Любовь Васильевна тоже приехала в Тулу и прошла интернатуру по терапии. Сейчас она работает врачом-инфекционистом в СПИД-центре, специализируется на лечении гепатитов. У супругов подрастают двое сыновей - 12-летний Николай и 8-летний Егор.

- С женой у нас 100-процентное взаимопонимание, потому что мы оба медики и со студенческой скамьи были готовы к специфике работы. Большинство наших сокурсников работают по специальности, кто в Москве, кто в Рязани или Туле. Мы уже не видим своей жизни без дежурств и рутинных приемов, - считает Сергей Николаевич. – Дома, конечно, делимся наблюдениями. Интересуюсь у жены, как у более узкого специалиста, вопросами лечения гепатитов. О чем-то она у меня спрашивает.

Как признался Сергей Драчев, он хочет, чтобы его дети тоже были врачами, продолжили династию, но окончательный выбор останется за ними. «Наклонности у сыновей есть, особенно у младшего. Одной из первых игрушек, которую он попросил купить, - стала лаборатория. Он постоянно смешивает в пробирках разные жидкости и другие веществ. Может, будет фармацевтом, и сделает прорыв в лечении онкологии, - смеется Сергей Драчев. - Я заметил, что дети часто продолжают профессию родителей. Большинство моих однокурсников, например, вышли из медицинских семей. Но все зависит от самого человека. Если есть цель - результат будет. Если профессия не интересна, положительный пример близких родственников не поможет. Главное - любить свое дело».

Путь к выздоровлению

За годы врачебной практики Сергей Драчев овладел современными лазерными методиками, применяемыми в лечении дерматологических и венерических заболеваний. В сферу профессиональных интересов врача входят диагностика и лечение кожных заболеваний детей и взрослых: дерматиты, микозы, вирусные заболевания, угревая болезнь, экзема, псориаз, деструкции папиллом, бородавок, доброкачественных новообразований.

По словам Сергея Драчева, в последнее время люди стали более грамотными и понимающими, с ними легче говорить. Большинство пациентов знает об опасности определенных заболеваний и необходимости строго выполнять назначения лечащего врача. Есть, конечно, случаи самолечения, как в известной шутке «врач должен поставить диагноз, а лечение в интернете найдем». Но в основном пациенты внимательно относятся к своему здоровью. Взаимодействие врача и пациента – прямой путь к выздоровлению.