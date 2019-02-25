Страшный пожар произошел вечером 22 февраля 2019 года в Пролетарском районе Тулы. Пламя обуяло одну из квартир дома №26 по улице Калинина.

На место ЧП отправили пять пожарных расчетов и две автолестницы. Вместе они направили силы на борьбу со стихией и смогли погасить пламя за 15 минут.

Восемь жильцов дома удалось спасти целыми и невредимыми. Их спасатели эвакуировали из окон. Однако без жертв не обошлось.

На месте происшествия нашли тела трех человек - женщины 1948 года рождения и двоих мужчин, один из которых 1956 года рождения. Данные третьего погибшего устанавливают следователи. Кроме того, еще три человека пострадали.

В настоящее время в СУ СКР по Тульской области проводится проверка.

- Вызванные на место ЧП следователи провели осмотр места происшествия, осмотр тел потерпевших. Также была назначена пожаро-техническая экспертиза, - сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/693857" frameborder="0"></iframe> Страшный пожар на Калинина в Туле: последствия ЧП.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН