Страшный пожар на Калинина в Туле: последствия ЧП
Страшный пожар произошел вечером 22 февраля 2019 года в Пролетарском районе Тулы. Пламя обуяло одну из квартир дома №26 по улице Калинина.
На место ЧП отправили пять пожарных расчетов и две автолестницы. Вместе они направили силы на борьбу со стихией и смогли погасить пламя за 15 минут.
Восемь жильцов дома удалось спасти целыми и невредимыми. Их спасатели эвакуировали из окон. Однако без жертв не обошлось.
На месте происшествия нашли тела трех человек - женщины 1948 года рождения и двоих мужчин, один из которых 1956 года рождения. Данные третьего погибшего устанавливают следователи. Кроме того, еще три человека пострадали.
В настоящее время в СУ СКР по Тульской области проводится проверка.
- Вызванные на место ЧП следователи провели осмотр места происшествия, осмотр тел потерпевших. Также была назначена пожаро-техническая экспертиза, - сообщили в пресс-службе регионального следкома.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Страшный пожар на Калинина в Туле: последствия ЧП.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU