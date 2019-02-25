Владимир Цветаев: Пока Бог дает нам силы и здоровье, нужно жить и работать

В преддверии весны, а также на пороге самого женского праздника редакцию «Комсомолки» посетил солнечный исполнитель, композитор и музыкант Владимир Цветаев. Этого дня ждала вся многотысячная армия его поклонниц, чтобы хотя бы минутку побеседовать с кумиром по телефону.

В преддверии своего концерта в Туле, которому в этом году исполняется 25 лет, Владимир ответил на вопросы в рамках прямой линии. Они поступали из разных уголков нашей страны: Москвы, Керчи, Симферополя и, конечно, Тулы. Публикуем ответы на самые интересные.

- Здравствуйте, Владимир! Спасибо вам за душевное творчество и уважительное доброе отношение к слушателю. Расскажите, пожалуйста, историю создания праздника «Старый дворик». На протяжении стольких лет вы так щедро и бескорыстно дарите людям радость вашего солнечного творчества. В наше время это просто чудо! Марина, Тула.

- Спасибо, Марина, за теплые слова! Идея была моего друга Васи Попова.Предложил сделать маленький праздник своим родителям, друзьям, соседям дворика, в котором родился и продолжает жить и по сей день.Честно скажу, не совсем тогда его понял и не был готов к этому.Поясню.Одно дело , когда ты на сцене и зрители как положено в зале. А тут ты выходишь, и люди на расстоянии вытянутой руки. Но вот это, как раз, и оказалось самым главным. Тот самый момент, когда у тебя есть возможность заглянуть в глаза каждого человека, душевно пообщаться со всеми, кто пришел на праздник. Время летит, и сарафанная молва разлетелась далеко за пределы Косой горы и Тулы.За двадцать лет гостями "Старого дворика" стали Валентина Васильевна Толкунова, светлая ей память, Аркадий Хоралов, Михаил Кленовский приезжал из Америки и другие наши друзья! Я думаю, это очень здорово иметь в своей жизни такой праздник!

- Добрый день! Хочется узнать у Владимира, кто занимается постановкой танцевальных номеров под песни? Татьяна.

- Здравствуйте! Спасибо! А вот как запеваю "Каблучки" и песенку про влюблённого шпиона, ноги сами идут в пляс.Попробуйте, должно получиться.

- Добрый день, Владимир! Как вы сохраняете молодость и бодрость? Каким спортом занимаетесь? Алена, Тула.

Добрый день, Алёна! Спасибо! Как-то прочитал интервью одного своего коллеги по цеху. Он рассказал, что ходит по 10 десять километров ежедневно. Я попробовал, понравилось. Но главное, если прекрасная и слабая половина мне задаёт такие вопросы- значит шагаю в правильном направлении.

- Владимир, добрый день! Я ваша поклонница уже много-много лет (не буду говорить, сколько именно). Ваши песни потрясают глубиной и красотой. Люблю как старые композиции, так и новые. Скажите, а сколько у вас сейчас песен всего? Марина.

- Спасибо вам, Марина, большое! Песен много, и все они по-своему дороги. Слава Богу появляются новые, чему мы все очень рады. Господь свёл нас с замечательной талантливой девушкой Мариной Мироновой. Кстати тоже тулячкой. Ведущий стоматолог областной поликлиники, художник, оформитель первого в России издания пятитомника В.Высоцкого,автор стихов, на которые уже появились несколько наших песен, в том числе" Лето на бис"- так и называется наш очередной альбом.

- Владимир, добрый день! Я ваша поклонница очень давно, и поздравляю вас с юбилейным концертом! Скажите, будете ли вы продолжать свою творческую деятельность и дальше? Ирина, Тула.

- Спасибо вам за поздравления, Ирина! С Божьей помощью! Пока Бог дает нам силы и здоровье, нужно жить и работать.

- Добрый день, Владимир! Расскажите, празднуете ли вы масленицу? Может быть, у вас в семье есть какие-то особенные традиции. Мария, Тула.

- Масленицу очень любим. Прогуляться по торговым рядам , попить чайку, навернуть горячих блинчиков — очень здорово!

- Здравствуйте, Владимир, скажите, что эффективнее - талант или пиар? Виктория, Тула.

- Добрый день, Виктория! Спасибо Вам! Эффективнее ТРУД!!!

- Владимир, здравствуйте! Хочу задать личный вопрос. Как поживают ваши дети? Не думают ли они пойти по вашим стопам и продолжить творческое дело? Маргарита, Тула.

Маргарита, здравствуйте! Спасибо вам! Поживают они слава Богу хорошо. Сочтут нужным посвятить себя творчеству, с удовольствием помогу. Но главное - мы друзья, чему я очень рад!

Добрый день, Владимир! Вы уникальный, добрый и отзывчивый человек и исполнитель! Я бывая на каждом вашем концерте в Москве, планирую посетить и Тулу 6 марта. Скажите, будут ли премьеры песен? Марина, Подмосковье.

- Здравствуйте, Марина! Спасибо!Так уж повелось, что всё самое новое в первую очередь слышат туляки. Для нас это очень важно! Наверное повторюсь, но от того, как будут приняты Вами наши творческие старания, зависит их судьба. Ну, так было всегда. Поэтому наряду с уже полюбившимися композициями, надеемся порадовать чем-нибудь новеньким. Кстати, напомню, каждый , кто придет к нам 6-го числа, получит в подарок новый диск. Приходите, будет душевно.