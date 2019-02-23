Прокурор области Роман Прасков поздравил туляков с 23 февраля
Он пожелал жителям мира, добра и благополучия
Роман Прасков
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23 февраля - в День защитника Отечестве - прокурор Тульской области Роман Прасков поздравил туляков. В его послании сказано:
"Уважаемые жители Тульской области!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
День защитника Отечества - знаменательный праздник, символ силы и мужества, надежность и стойкость защитников России.
Память о ратных подвигах защитников России на века останется в наших сердцах! Сила и крепость духа русских воинов в мире была и остается непревзойденной!
Желаю мира, добра, благополучия!"
ИСТОЧНИК KP.RU