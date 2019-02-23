2019-02-22T23:17:03+03:00
Общество

На площади Победы прошло возложение цветов к памятнику героическим защитникам Тулы

Памятные мероприятия посвящены Дню защитника Отечества [фото]
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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На площади Победы состоялась церемония возложения цветов к памятнику героическим защитникам Тулы в 1941 году.

В возложении приняли участие Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, ветераны Великой Отечественной войны, первый заместитель Губернатора Тульской области – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин, председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов, глава города Тулы Юрий Цкипури, глава администрации города Тулы Евгений Авилов, школьники, жители города.

После возложения цветов к Вечному огню участники церемонии почтили минутой молчания память погибших воинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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