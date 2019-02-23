На площади Победы прошло возложение цветов к памятнику героическим защитникам Тулы
Памятные мероприятия посвящены Дню защитника Отечества [фото]
Фото: Администрация Тулы
Изменить размер текста:
На площади Победы состоялась церемония возложения цветов к памятнику героическим защитникам Тулы в 1941 году.
В возложении приняли участие Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, ветераны Великой Отечественной войны, первый заместитель Губернатора Тульской области – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин, председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов, глава города Тулы Юрий Цкипури, глава администрации города Тулы Евгений Авилов, школьники, жители города.
После возложения цветов к Вечному огню участники церемонии почтили минутой молчания память погибших воинов.
ИСТОЧНИК KP.RU