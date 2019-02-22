Погода в Туле 23 февраля: гололедица, без осадков
Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст.
Фото: Алексей ФОКИН
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23 февраля 2019 года в Туле и Тульской области облачно с прояснением.
Осадков синоптики не обещают.
На дорогах гололедица.
Ветер ночью северной четверти 6-11 м/с, днем западной четверти с порывами 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью -14…-9°С, днем -12…-7°С.
Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м.
ИСТОЧНИК KP.RU