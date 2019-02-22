2019-02-22T15:51:38+03:00
Общество

Погода в Туле 23 февраля: гололедица, без осадков

Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст.
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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23 февраля 2019 года в Туле и Тульской области облачно с прояснением.

Осадков синоптики не обещают.

На дорогах гололедица.

Ветер ночью северной четверти 6-11 м/с, днем западной четверти с порывами 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью -14…-9°С, днем -12…-7°С.

Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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