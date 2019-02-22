Центр доктора Бубновского в Туле: лечение болезней опорно-двигательного аппарата без лекарств и операций

Центр доктора Бубновского в Туле осуществляет лечение заболеваний позвоночника и суставов без лекарств и операций по уникальной методике профессора, доктора медицинских наук Бубновского. В 2018 году Тульский Центр стал победителем "Клиника года" как "Лучшая клиника для лечения позвоночника и суставов", это звание доказывает результативность методик, по которым работает центр и профессионализм специалистов.

Фото: Алексей ФОКИН

Своей главной задачей специалисты клиники считают комплексное решение проблемы, связанной с ростом числа заболеваний опорно-двигательного аппарата в современном обществе. Причин такого положения несколько: ведение нездорового образа жизни, несбалансированное питание, гиподинамия и непонимание естественных законов функционирования собственного организма. Метод кинезитерапии основан на участии самого человека в процессе исцеления и эффективен в решении большинства из этих проблем.

Центр доктора Бубновского с 2013 года успешно возвращает своим пациентам радость движения и активной жизни. Это место, где становятся красивее и здоровее люди любого возраста, благодаря доброжелательной атмосфере, удивительным тренажерам, индивидуальным занятиям с инструкторами высокого класса.

Фото: Алексей ФОКИН

Центр доктора Бубновского это:

- лечение болезней опорно-двигательного аппарата без лекарств и операций посредством занятий на уникальных, специально разработанных тренажерах, ориентированных на оздоровление правильным движением;

- программа лечения сколиоза и плоскостопия;

- восстановление после травм, инсультов, а так же подготовке к эндопротезированию и реабилитации после него;

- высококвалифицированные специалисты центра прошли обучение у основателя метода кинезитерапии С.М. Бубновского, имеют большой опыт при работе с травмами и реабилитации после них.

- индивидуальное сопровождение пациентов специалистами и инструкторами центра;

- персональные и коллективные программы для активных и подготовленных и новичков, целенаправленные и общего оздоровления, ориентированные на коррекцию лишнего веса и на восполнение дефицита движения для взрослых и детей.

Фото: Алексей ФОКИН

- дни открытых дверей, где посетители могут узнать все о методе кинезитерапии и его эффективности, протестировать тренажеры центра лично, а так же пообщаться с врачами и методистами.

Деятельность центра доктора Бубновского - это самое перспективное направление в области профилактики, лечения и опорно-двигательного аппарата в настоящее время.

Фото: Алексей ФОКИН

Адрес: ул. Вересаева, д.10 А.

Телефон для записи на прием: +7 (4872)740-295

Сайт: bubnovsky.org/centers/tula