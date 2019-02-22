Прибыль от платных парковок в Туле – на детскую безопасность

Эти вопросы 20 февраля обсудила рабочая группа по контролю за целевым использованием средств, поступающих от реализации проекта платного парковочного пространства.

Так в 2018 году гости и жители города-героя оплатили услуги парковки на сумму почти 28,5 миллионов рублей. Еще 25,8 миллионов автолюбители оплатили в качестве административных штрафов за нарушение режима пользования платным парковочным пространством». Итого парковки принесли городской казне более 54 миллионов рублей.

– На содержание платного парковочного пространства администрацией города потрачено 33,3 миллиона рублей, включая содержание технических средств организации дорожного движения, уборку, расходы МКУ «Сервисный центр города Тулы» и УАТН, – рассказал на совещании заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Андрей Нагайцев.

От минуса в плюс

Если в 2015 году с учетом закупки оборудования и обучения персонала доход от проекта был отрицательный и составил минус 21 миллион рублей, то уже в 2016 году появилась положительная динамика: доход составил 810 тысяч рублей. В 2017-м с учетом оптимизации проект принес городу 12,7 миллиона рублей. В прошлом году с учетом мероприятий на содержание платного парковочного пространства общий доход составил 20,9 миллиона рублей.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева сообщила, что доходы от реализации платной парковки предложено направить на мероприятия по обеспечению дорожной безопасности детей:

- В прошлом году рабочая группа приняла решение направить средства на приведение в соответствие улично-дорожной сети в непосредственной близости от детских образовательных учреждений в Советском территориальном округе. Были обустроены пешеходные переходы, установлены дорожные знаки, искусственные дорожные неровности, ограждения, освещение.

- Проделанная работа имеет положительный эффект для профилактики и предотвращения ДТП, - подчеркнул начальник отдела ГИБДД УМВД России по г. Туле Сергей Катков.

Эффективно и рационально

Участники заседания рабочей группы внесли предложение о продолжении этого благого дела в наступившем году. Комплекс соответствующих мероприятий запланирован на 21 объекте в Центральном округе. Идею участники заседания поддержали единогласно.

– Мы провели объемный мониторинг, – отметил координатор движения «Свободная Тула», член Общественной палаты Тульской области Ярослав

Муравский. – Не на всех территориях образовательных учреждений есть дорожные знаки, где-то отсутствуют искусственные неровности, пешеходные переходы, разметка. Так возникла идея использовать средства от платного парковочного пространства на эти цели. Мы мониторим состояние дорог и территорий у образовательных учреждений накануне учебного года, передаем данные в администрацию. Это позволяет программе эффективно и прицельно работать.

– Идет системная работа с участием представителей общественности по вопросам функционирования платного парковочного пространства, – подчеркнула заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева. – Коллективно обсуждаются актуальные темы, касающиеся не только итогов работы, но и текущей реализации проекта.

Из первых уст

– Организация платного парковочного пространства в Туле, на мой взгляд, доказала свою эффективность, – комментирует Глава города Тулы Юрий Цкипури. – Главная задача, поставленная губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, – развитие дорожно-транспортной инфраструктуры областной столицы, успешно решается. Увеличена пропускная способность улиц в центральной части города. Крайне важно, что проект динамичен: проводится постоянный мониторинг ситуации, оптимизация, создаются дополнительные парковочные места, например, на ул. Союзной. На сегодня платное парковочное пространство в Туле – наиболее оптимальный вариант, сочетающий мнение общественности и практическую реализацию. Доходы от его использования направляются на решение важных городских вопросов, связанных с обеспечением безопасности детских образовательных учреждений.