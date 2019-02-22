АНО «Клиника микрохирургии глаза ВЗГЛЯД®»: высокоточная диагностика и современные методы восстановления зрения
«Клиника микрохирургии глаза «ВЗГЛЯД®» предлагает современные методы лечения и восстановления зрения на лечебно-диагностическом оборудовании японской компании "Nidek® ". Клиника начала свою деятельность в январе 2004 года.
За пятнадцать лет работы, основанной на принципах безопасности, качества и доступности, клиника «ВЗГЛЯД®» заработала безупречную репутацию. Тульским профессионалам доверяют жители Тулы, области, а также других городов России. Пациентами являются работники различных предприятий страны, в том числе таких крупных, как РОСКОСМОС.
Специалисты клиники «ВЗГЛЯД®» постоянно совершенствуются
В марте 2018 года в честь 15-летия клиника провела творческие конкурсы. В соревновании «Детский взгляд в космос» принял участие 41 юный художник. Победители получили подарки: сертификат на посещение Московского планетария, сертификат на полет в аэротрубе, профессиональный набор художника. В конкурсе «Взгляд из космоса» для подростков победителей наградили специальными премиями: гироскутер, очки виртуальной реальности, билеты в московский планетарий на 4-х человек.
В соревновании «Детский взгляд в космос» принял участие 41 юный художник
И еще важным аспектом деятельности, является конечно же доверие туляков, что подтверждает ежегодная победа «Клиника микрохирургии глаза «ВЗГЛЯД®» в региональном конкурсе "Тульский бренд", Четыре года подряд жители области с помощью открытого голосования выражают свое признание работы специалистов учреждения и считают, что клиника «ВЗГЛЯД®» достойна быть брендом медицины нашего Тульского края.
важным аспектом деятельности, является конечно же доверие туляков, что подтверждает ежегодная победа «Клиника микрохирургии глаза «ВЗГЛЯД®» в региональном конкурсе "Тульский бренд"
Специалисты клиники «ВЗГЛЯД®» постоянно совершенствуются: ездят на обучающие семинары, принимают у себя коллег. В декабре в клинике прошла ежегодная встреча офтальмологов Тульской области, посвященная инновационным технологиям в лечении и диагностике глазных заболеваний. Лектором в этом году стала старший научный сотрудник отдела рефракционной лазерной хирургии ФГАУ «МНТК им. С. Н. Фёдорова» Наталья Майчук.
Лазерная коррекция зрения – современный способ, при котором восстановление зрения
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ:
- высокоточная диагностика,
- эксимер-лазерная коррекция зрения при близорукости, астигматизме и дальнозоркости,
- современные методы лазерного лечения глаукомы,
- лазерное лечение сетчатки,
- запатентованная бесшовная технология по экстракции катаракты,
- лечение заболеваний глаз у детей,
- подбор и изготовление очков.
Лазерная коррекция зрения – современный способ, при котором восстановление зрения, включая адаптационный период, происходит в короткие по сравнению с другими способами лечения сроки. Лазерная коррекция зрения отличается безопасностью. Это - сверхтонкая операция, и поэтому проводится она при помощи компьютеризированной автоматики. Она позволяет корректировать лишь необходимые участки роговицы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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