За последние десять лет ЕвроХим инвестировал в развитие производства 409 миллиардов рублей

Среди крупнейших проектов значительная часть пришлась на Новомосковский «Азот».

За период с 2009 по 2019 год были запущены производства нового вида минеральных удобрений: реконструирован цех по выпуску кальций-аммиачной селитры (СAN), открыто производство гранулированного карбамида, построено отделение пористой аммиачной селитры, модернизированы аммиачные производства. Также в этот период запущено производство AdBlue. Это – первый проект в России по производству реагента для использования в дизельных двигателях на базе промышленной площадки производства карбамида. Последним крупным инвестиционным проектом на тульской земле стал запуск производства карбамида с серой.

Помимо инвестиций в производство «ЕвроХим» активно участвует в наиболее значимых социальных городских проектах: строительство ледового дворца «Юбилейный» (2011г., инвестиции – 162 млн. руб.), где ежегодно проводится Международный детский хоккейный турнир «EuroChem Cup». Благотворительная помощь МО г. Новомосковск в рамках инфраструктурного проекта «Большая вода» (2016-2018 гг. инвестиции – более 370 млн. руб.).

О компании АО «МХК «ЕвроХим»

АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» управляет российскими активами EuroChem Group AG, одного из ведущих производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений в мире. Деятельность компании включает добычу полезных ископаемых, а также производство, логистику и дистрибуцию удобрений. Компания завершает реализацию стратегических инвестиционных проектов по производству калия на Усольском калийном комбинате (Пермский край) и предприятии «ЕвроХим-ВолгаКалий» (Волгоградская обл.), а также выпуску аммиака на предприятии «ЕвроХим-Северо-Запад» (Ленинградская обл.). Штат сотрудников – более 26 000 человек по всему миру.

Владелец компаний «ЕвроХим», СУЭК и СГК – российский предприниматель Андрей Мельниченко. Согласно данным исследования федерального журнала «Эксперт», Андрей Мельниченко является крупнейшим частным инвестором в несырьевом секторе российской экономики. Им инвестировано в российскую промышленность более 17 млрд. долларов за последние 10 лет.