«Операция 23 февраля»: в Туле леди-полицейские поздравили мужчин-водителей
Утром 22 февраля 2019 года женщины-офицеры из числа личного состава тульской Госавтоинспекции вышли в особый рейд под кодовым названием «Операция 23 февраля».
Останавливая проезжающие авто, за рулем которых были представители мужского пола, леди-полицейские поздравляли их с Днем защитника Отечества. Сильная половина человечества получила в качестве презента теплые слова, блокноты водителя, памятки и календари.
Фото: Алексей ФОКИН
Отметим, что таким образом тульских водителей-мужчин поздравляли с 23 февраля впервые.
Ранее рейды проходили только в преддверии 8 марта.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU