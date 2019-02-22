2019-02-22T12:07:59+03:00
Общество

«Операция 23 февраля»: в Туле леди-полицейские поздравили мужчин-водителей

Сильная половина человечества получила приятные презенты от женщин-правоохранителей [фото]
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Утром 22 февраля 2019 года женщины-офицеры из числа личного состава тульской Госавтоинспекции вышли в особый рейд под кодовым названием «Операция 23 февраля».

Останавливая проезжающие авто, за рулем которых были представители мужского пола, леди-полицейские поздравляли их с Днем защитника Отечества. Сильная половина человечества получила в качестве презента теплые слова, блокноты водителя, памятки и календари.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Отметим, что таким образом тульских водителей-мужчин поздравляли с 23 февраля впервые.

Ранее рейды проходили только в преддверии 8 марта.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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