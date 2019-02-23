Начальник регионального УМВД Сергей Галкин поздравил туляков с 23 февраля

В День защитника Отечества Начальник УМВД России по Тульской области

генерал-майор полиции Сергей Галкин поздравил туляков:

"От имени личного состава органов внутренних дел региона поздравляю с праздником всех защитников Отечества!

День 23 февраля - праздник доблести, чести и мужества нашего народа, праздник тех, кто готов вступить в бой за свою Родину, а в мирной жизни каждый день защищает дом, семью, близких.

От всей души поздравляю всех тех, кто предан своей Отчизне, по зову сердца считает себя настоящим защитником Отечества. Особые слова благодарности хочу сказать в адрес наших ветеранов, которые честно и самоотверженно защищали людей в самое сложное военное время.

С праздником, дорогие друзья! Счастья вам, успехов и благополучия!"