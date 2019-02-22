Тульская детская областная клиническая больница была открыта в 1959 году. Уже 60 лет оказывает специализированную высококвалифицированную стационарную, консультативную плановую и экстренную медицинскую помощь детям Тульской области.

Больница является единственным в регионе детским учреждением здравоохранения третьего уровня, то есть организацией, имеющей в своей структуре подразделения, оказывающие специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь. С 2016 года в больнице оказывается высокотехнологичная медицинская помощь по профилям: «гематология», «педиатрия», «неонатология».

Статус «клиническая» организация получила в 2011 году. Тогда же детской областной клинической больнице независимыми экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ/ЮНИСЕФ) было присвоено звание «Больница, доброжелательная к ребенку». Также медучреждение включено в реестр «Лучшие лечебные учреждения России».

Больница является единственным в регионе детским учреждением здравоохранения третьего уровня

На страже здоровья

ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» второй год подряд участвует в конкурсе "Клиника года". Народное признание работы учреждения и врачей в 2018 году позволило заслуженно победить больнице в номинации «Здоровье детей – здоровье нации». Ведь дети – это наше будущее. Заботясь о здоровье подрастающего поколения, мы все вместе делаем вклад в здоровое и счастливое завтра. А помогают в этом, конечно же, замечательные врачи детской областной больницы, которые всегда остаются на посту: и днем, и ночью.

Многопрофильная медицинская организация располагает высокопрофессиональными кадрами, современным оборудованием, новейшими медицинскими технологиями по диагностике и лечению.

Возглавляет учреждение врио главного врача Дмитрий Викторович Харитонов, главный специалист педиатр департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области.

В настоящее время больница состоит из трех корпусов стационара с коечной мощностью 300 коек и корпуса детского консультативно-диагностического центра с плановой мощностью 240 посещений в смену.

Ежегодно в профильных отделениях учреждения получают медицинскую помощь более 9,5 тысяч пациентов, консультативно-диагностическую – около 80 тысяч детей. Возможности детского консультативно-диагностического центра позволяют врачам одновременно вести прием по 21 специальности. В больнице функционируют 11 стационарных отделений.

С 2016 года в больнице оказывается высокотехнологичная медицинская помощь по профилям: «гематология», «педиатрия», «неонатология»

Постоянная модернизация

Областная детская больница располагает мощным диагностическим потенциалом: методиками ультразвукового обследования внутренних органов, доплерографией, магнитно-резонансной томографией. Широко используются методики биохимической, клинической, иммунологической лабораторий, отделений лучевой и функциональной диагностики и эндоскопии.

Продолжают свое совершенствование специализированные центры: кардиоревматологический, гастроэнтерологический, нефроурологический, гематологический, аллерго-иммунологический, пульмонологический, эндокринологический, эпилептологический, а также центр детской хирургии, центр охраны зрения, центр иммунопрофилактики.

Реабилитация больных осуществляется в современно оборудованном центре восстановительной медицины с использованием новых реабилитационных технологий, в том числе гидрореабилитации, что позволяет добиться позитивных результатов у 80% больных. Также в данном центре применяются различные методики: электролечение, светолечение, магнитотерапия, микроволновая терапия различного диапазона, ингаляции, криотерапия климатолечения, в том числе галотерапия (соляная пещера), саунатерапия, кинезитерапия для детей с муковисцидозом, лечебная гимнастика, механотерапия, различные виды лечебного массажа, SPA-капсула и бальнеолечение.

Алексей Дюмин в рамках визита в больницу

ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница»

Адрес: Тула, ул. Бондаренко, 39,

Тел: 48-01-80, 48-01-90, 48-01-91, 77-35-00 (регистратура), 48-00-11 (справочная приемного отделения)

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