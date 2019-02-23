Страшный пожар на Калинина в Туле: погибли три человека, еще трое пострадали
8 человек были спасены [фото, видео]
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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22 февраля 2019 года, в 21:08 на улице Калинина в Туле. в квартире одного из домов, произошел большой пожар.
На место ЧП отправили пять пожарных расчетов и две автолестницы.
Открытое пламя, по информации МЧС. удалось погасить за 15 минут. Но без жертв не обошлось.
В результате происшествия погибли 3 человека и 3 человека пострадали. 8 человек были спасены.
Квартира, где произошло ЧП, выгорела полностью.
В Туле на улице Калинина произошел пожар в жилом доме.
В настоящее время специалисты выясняют причину пожара.
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
ИСТОЧНИК KP.RU