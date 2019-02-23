Страшный пожар на Калинина в Туле: погибли три человека, еще трое пострадали

22 февраля 2019 года, в 21:08 на улице Калинина в Туле. в квартире одного из домов, произошел большой пожар.

На место ЧП отправили пять пожарных расчетов и две автолестницы.

Открытое пламя, по информации МЧС. удалось погасить за 15 минут. Но без жертв не обошлось.

В результате происшествия погибли 3 человека и 3 человека пострадали. 8 человек были спасены.

Квартира, где произошло ЧП, выгорела полностью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/693626" frameborder="0"></iframe> В Туле на улице Калинина произошел пожар в жилом доме.

В настоящее время специалисты выясняют причину пожара.