2019-02-23T09:34:47+03:00
Происшествия

Страшный пожар на Калинина в Туле: погибли три человека, еще трое пострадали

8 человек были спасены [фото, видео]
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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22 февраля 2019 года, в 21:08 на улице Калинина в Туле. в квартире одного из домов, произошел большой пожар.

На место ЧП отправили пять пожарных расчетов и две автолестницы.

Открытое пламя, по информации МЧС. удалось погасить за 15 минут. Но без жертв не обошлось.

В результате происшествия погибли 3 человека и 3 человека пострадали. 8 человек были спасены.

Квартира, где произошло ЧП, выгорела полностью.

В Туле на улице Калинина произошел пожар в жилом доме.

В настоящее время специалисты выясняют причину пожара.

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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