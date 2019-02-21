Егор Пронин: В Туле масса легенд и фактов, которые нам еще предстоит найти

«Комсомолка» побеседовала с тульским гидом Егором Прониным о профессии и туристической популярности города.

На ваш взгляд, насколько сегодня Тула привлекательна для туристов?

- С каждым годом Тула становится все более привлекательной для туристов. Потому что появляются новые экскурсионные объекты, кластеры и другие центры притяжения приезжих. Так что наш потенциал демонстрирует положительный рост и это весьма радует. Такие бренды как — оружие, пряники, самовары — некоим образом популярности не теряют. Напротив, приезжие, в первую очередь, желают посетить именно музеи оружия, самовара, пряника, тульский кремль.

Чем сегодня готовы удивлять экскурсоводы гостей города?

- С осени прошлого года наше объединение гидов «Тула. Легенды и факты» перешли, кроме стандартных экскурсий и экскурсионных поездок, на новый формат - лекции. В их рамках можно охватить широкий спектр исторических, краеведческих, этнографических тем. Мы раскачиваем этот маятник совместно с «Искрой», «Октавой», «Типографией» и другими. Свои плоды данное направление уже приносит.

Знают ли Тулу туляки

Что новое динамичное, креативное, высокотехнологичное, на ваш взгляд, в Туле можно показать молодежи?

- Например, «Музей станка», музей «Мото-Авто-Арт», городское пространство «Искра». Все больше молодежи (22-30 лет), которая приезжает в Тулу, выбирают, как обязательный пункт программы именно эти объекты. Плюс такое направление, как промышленный туризм — это экскурсии на действующие производства. Начинаем его активно развивать. Когда турист приезжает более чем на один день, ему всегда можно предложить что-нибудь из разряда эдакое. В данном случае, промышленный туризм нам в помощь. Плюс в связи с грядущим 500-летием тульского кремля планируем экскурсионные выезды в города тульской засечной черты: Крапивна, Белев, Одоев и другие.

По вашим наблюдениям, как часто сами туляки прибегают к услугам экскурсоводов?

- Мы проводим экскурсии по историческим частям города. Это центр, Оружейная слобода, Красноармейский проспект, проспект Ленина, Подъячья слобода (территориально за цирком). Допустим, прошлым летом мы сотрудничали с новым городским пространством «Искра». На одну экскурсию могли приходить в среднем 35 человек. Практически все — туляки. По итогам, когда общаешься с экскурсантами после экскурсии, люди благодарят и говорят: «Тула открывается с новой неожиданное стороны. Оказывается мы сами во многом свой город не знаем».

Чем лично вас привлекает профессия экскурсовода?

- Во мне кипит желание поделиться с людьми любопытной информацией о Туле, нашими легендами, фактами, историями. Работаю в удовольствие. Мне приятно, что людей удивляет наша Тула. Многие, особенно москвичи, говорят: «Мы не ожидали, что Тула такая. Думали, что есть Москва, МКАД. А все, что за МКАДом в лучшем случае поселки». Мне нравится в хорошем смысле разочаровывать людей. У нас большой, современный и очень культурный, интересный город.

Город с неожиданной стороны

Сколько времени и каких вложений требует создание нового экскурсионного маршрута?

- Новый экскурсионный маршрут в среднем рождается от нескольких недель до нескольких месяцев. Сначала выбирается интересные для самого гида кусочек города. Например, Чулковская, Оружейная, Подъячья слобода. Потом подбирается материал, читается масса литературы и на бумажном носителе и в интернете. Достаточно сложно, но интересно было работать над экскурсией по мотивам произведения Глеба Успенского «Нравы Растеряевой улицы». Она территориально проходит по ул. Староникитской, Л. Толстого до Тургеневской, где сохранился дом, где прошли детские годы писателя. Найти информацию об этом районе города, который исторически в Туле считался не самым благополучным для проживания, было достаточно сложно, но весьма любопытно. Это одна из пешеходных экскурсий, которая была для туляков. Ее даже пришлось повторить, потому что было много желающих таковую посетить.

Что нового вы открыли для себя в процессе работы?

- Город действительно открывается с новой, зачастую с неожиданной стороны. Что называется, экскурсионная география для каждого гида понемногу расширяется. Если гид начинающий начинает водить экскурсии по пешеходному посаду — вокруг кремля в пределах ул. Советской — то понемногу человек, что называется, выбирается в город. Расширяет свою профессиональную географию. В Туле масса еще находок, легенд и фактов, которые мы забыли, которые нам еще предстоит найти, будто открыв заново.