Центр эстетической медицины «Талисия»
Центр эстетической медицины «Талисия» уже удостоен звания «Лучшая клиника» в 2017 году. Свои голоса за Центр эстетической медицины отдали тысячи туляков. Ведь Центр эстетической медицины «Талисия» помогает своим клиентам сохранить привлекательную внешность, исправить недостатки на своем лице и теле при помощи медицинской косметологии, не прибегая к пластическим операциям. И каждый раз «Талисия» своей работой старается превзойти ожидания пациентов. Это новые методики эстетической медицины, аппаратные методы лечения, современные препараты, диагностика и многое другое. Мир красоты не стоит на месте, диктует свои правила, как должен выглядеть современный человек. Поэтому Центр эстетической медицины «Талисия» постоянно совершенствуется в своих практиках, красивый человек, прежде всего здоровый человек.
Каждый раз "Талисия" своей работой старается превзойти ожидания пациентов
Центр Эстетической Медицины «Талисия» располагает передовыми возможностями современной аппаратной и инъекционной косметологии и дерматологии, используя которые, специалисты нашей клиники предлагают широкий спектр востребованных процедур. В нашей клинике мы используем только оригинальное сертифицированное, безопасное и результативное оборудование и препараты от производителей с мировым именем из Германии, Италии, Франции, Швейцарии, США и Японии.
Центр эстетической медицины «Талисия» — это:
- коллектив квалифицированных профессионалов;
- высококлассное современное оборудование и препараты;
- множество самых разнообразных услуг;
- гарантированный великолепный результат всех проведенных процедур;
- приятная и комфортная обстановка для каждого пациента.
Центр эстетической медицины «Талисия» постоянно совершенствуется в своих практиках
Эффективно и безопасно
Специалисты центра используют результативные, безопасные и востребованные на международном рынке эстетической медицины препараты и оборудование. Аппаратные методики наряду с классическими процедурами – это одно из наиболее перспективных направлений в косметологии на сегодняшний день. С помощью аппаратных методов достигаются более высокие результаты при меньших рисках побочных эффектов и более коротком периоде реабилитации.
Сегодня эстетическая медицина движется по пути применения результативных, но при этом безопасных средств. Услуги по безоперационному омоложению кожи являются самыми популярными в косметологии, уступая лишь инъекционным технологиям и спрос на них постоянно и стремительно растет.
Постоянное совершенствование
Для врача постоянное развитие – необходимое условие работы, и особенно в сфере эстетической медицины, где постоянно совершаются открытия и разрабатываются новые методики. Поэтому врачи центра «Талисия» не прекращают учиться.
В феврале специалисты побывали на Всемирном конгрессе пластических хирургов и дерматологов IMCAS в Париже. В апреле - на Европейском конгрессе ECALM по эстетической и лазерной медицине.
В июне врачи прошли обучение в школе «Anti-Age Expert – продвинутый уровень», которую организовала Российская Ассоциация Междисциплинарной Антивозрастной Медицины. В июле - стали участниками проекта «Грант в Школе профессора Юцковской», где изучали самые результативные техники комплексного омоложения лучшими препаратами, представленными в России.
На конгрессе «Южное созвездие. Союз здоровья и красоты» лидеры эстетической медицины поделились с тульскими врачами своими открытиями и достижениями.
Специалисты центра используют результативные, безопасные и востребованные на международном рынке эстетической медицины препараты и оборудование
Наши принципы:
Результативные инновации
В процессе работы мы используем только сертифицированные и доказавшие свою безопасность и результативность оборудование и препараты от авторитетных производителей.
Индивидуальный подход
В нашей клинике Вы получите персональный подход, а предложенные процедуры будут назначаться исходя именно из ваших особенностей и в короткие сроки позволят результативно решить поставленную перед нами задачу.
Высокая доступность
Мы держим руку на пульсе услуг частного медицинского сектора и всегда готовы предложить Вам востребованные процедуры по доступным ценам.
Направления работы:
- врачебная косметология
- лазерные процедуры
- контурная пластика
- перманентный макияж
- фотоэпиляция и фототерапия
- трихология
- инъекционные процедуры
- мезотерапия
- плазмотерапия
- гинекология: лазерное омоложение и интимная контурная пластика
- липосакция и коррекция фигуры
- косметология для мужчин
Удобное расположение, уютная атмосфера и индивидуальный подход к каждому пациенту сделают посещение Клиники комфортным и результативным!
Адрес: г. Тула, ул. Вересаева, д. 10, корп. А, вход со стороны Красноармейского пр-кта
Телефоны: +7 (4872) 52-12-23, 717-553
Эл. почта: info@talisiya-tula.ru
ВКонтакте: vk.com/talisiyatula
Фейсбук: www.facebook.com/talisiyatula
Инстаграм: www.instagram.com/talisiya_tula
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ИСТОЧНИК KP.RU