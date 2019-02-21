Центр эстетической медицины «Талисия» уже удостоен звания «Лучшая клиника» в 2017 году. Свои голоса за Центр эстетической медицины отдали тысячи туляков. Ведь Центр эстетической медицины «Талисия» помогает своим клиентам сохранить привлекательную внешность, исправить недостатки на своем лице и теле при помощи медицинской косметологии, не прибегая к пластическим операциям. И каждый раз «Талисия» своей работой старается превзойти ожидания пациентов. Это новые методики эстетической медицины, аппаратные методы лечения, современные препараты, диагностика и многое другое. Мир красоты не стоит на месте, диктует свои правила, как должен выглядеть современный человек. Поэтому Центр эстетической медицины «Талисия» постоянно совершенствуется в своих практиках, красивый человек, прежде всего здоровый человек.

Каждый раз "Талисия" своей работой старается превзойти ожидания пациентов

Центр Эстетической Медицины «Талисия» располагает передовыми возможностями современной аппаратной и инъекционной косметологии и дерматологии, используя которые, специалисты нашей клиники предлагают широкий спектр востребованных процедур. В нашей клинике мы используем только оригинальное сертифицированное, безопасное и результативное оборудование и препараты от производителей с мировым именем из Германии, Италии, Франции, Швейцарии, США и Японии.

Центр эстетической медицины «Талисия» — это:

- коллектив квалифицированных профессионалов;

- высококлассное современное оборудование и препараты;

- множество самых разнообразных услуг;

- гарантированный великолепный результат всех проведенных процедур;

- приятная и комфортная обстановка для каждого пациента.

Центр эстетической медицины «Талисия» постоянно совершенствуется в своих практиках

Эффективно и безопасно

Специалисты центра используют результативные, безопасные и востребованные на международном рынке эстетической медицины препараты и оборудование. Аппаратные методики наряду с классическими процедурами – это одно из наиболее перспективных направлений в косметологии на сегодняшний день. С помощью аппаратных методов достигаются более высокие результаты при меньших рисках побочных эффектов и более коротком периоде реабилитации.

Сегодня эстетическая медицина движется по пути применения результативных, но при этом безопасных средств. Услуги по безоперационному омоложению кожи являются самыми популярными в косметологии, уступая лишь инъекционным технологиям и спрос на них постоянно и стремительно растет.

Постоянное совершенствование

Для врача постоянное развитие – необходимое условие работы, и особенно в сфере эстетической медицины, где постоянно совершаются открытия и разрабатываются новые методики. Поэтому врачи центра «Талисия» не прекращают учиться.

В феврале специалисты побывали на Всемирном конгрессе пластических хирургов и дерматологов IMCAS в Париже. В апреле - на Европейском конгрессе ECALM по эстетической и лазерной медицине.

В июне врачи прошли обучение в школе «Anti-Age Expert – продвинутый уровень», которую организовала Российская Ассоциация Междисциплинарной Антивозрастной Медицины. В июле - стали участниками проекта «Грант в Школе профессора Юцковской», где изучали самые результативные техники комплексного омоложения лучшими препаратами, представленными в России.

На конгрессе «Южное созвездие. Союз здоровья и красоты» лидеры эстетической медицины поделились с тульскими врачами своими открытиями и достижениями.

Специалисты центра используют результативные, безопасные и востребованные на международном рынке эстетической медицины препараты и оборудование

Наши принципы:

Результативные инновации

В процессе работы мы используем только сертифицированные и доказавшие свою безопасность и результативность оборудование и препараты от авторитетных производителей.

Индивидуальный подход

В нашей клинике Вы получите персональный подход, а предложенные процедуры будут назначаться исходя именно из ваших особенностей и в короткие сроки позволят результативно решить поставленную перед нами задачу.

Высокая доступность

Мы держим руку на пульсе услуг частного медицинского сектора и всегда готовы предложить Вам востребованные процедуры по доступным ценам.

Направления работы:

- врачебная косметология

- лазерные процедуры

- контурная пластика

- перманентный макияж

- фотоэпиляция и фототерапия

- трихология

- инъекционные процедуры

- мезотерапия

- плазмотерапия

- гинекология: лазерное омоложение и интимная контурная пластика

- липосакция и коррекция фигуры

- косметология для мужчин

Удобное расположение, уютная атмосфера и индивидуальный подход к каждому пациенту сделают посещение Клиники комфортным и результативным!

Адрес: г. Тула, ул. Вересаева, д. 10, корп. А, вход со стороны Красноармейского пр-кта

Телефоны: +7 (4872) 52-12-23, 717-553

Эл. почта: info@talisiya-tula.ru

ВКонтакте: vk.com/talisiyatula

Фейсбук: www.facebook.com/talisiyatula

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