2019-02-21T16:53:31+03:00
Здоровье

Центр эстетической медицины «Талисия»

Представляем участника проекта «Клиника года-2019»
Юлия КУДЫМОВА
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Центр Эстетической Медицины «Талисия» располагает передовыми возможностями современной аппаратной и инъекционной косметологии и дерматологииЦентр Эстетической Медицины «Талисия» располагает передовыми возможностями современной аппаратной и инъекционной косметологии и дерматологии
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Центр эстетической медицины «Талисия» уже удостоен звания «Лучшая клиника» в 2017 году. Свои голоса за Центр эстетической медицины отдали тысячи туляков. Ведь Центр эстетической медицины «Талисия» помогает своим клиентам сохранить привлекательную внешность, исправить недостатки на своем лице и теле при помощи медицинской косметологии, не прибегая к пластическим операциям. И каждый раз «Талисия» своей работой старается превзойти ожидания пациентов. Это новые методики эстетической медицины, аппаратные методы лечения, современные препараты, диагностика и многое другое. Мир красоты не стоит на месте, диктует свои правила, как должен выглядеть современный человек. Поэтому Центр эстетической медицины «Талисия» постоянно совершенствуется в своих практиках, красивый человек, прежде всего здоровый человек.

Каждый раз "Талисия" своей работой старается превзойти ожидания пациентов

Каждый раз "Талисия" своей работой старается превзойти ожидания пациентов

Центр Эстетической Медицины «Талисия» располагает передовыми возможностями современной аппаратной и инъекционной косметологии и дерматологии, используя которые, специалисты нашей клиники предлагают широкий спектр востребованных процедур. В нашей клинике мы используем только оригинальное сертифицированное, безопасное и результативное оборудование и препараты от производителей с мировым именем из Германии, Италии, Франции, Швейцарии, США и Японии.

Центр эстетической медицины «Талисия» — это:

- коллектив квалифицированных профессионалов;

- высококлассное современное оборудование и препараты;

- множество самых разнообразных услуг;

- гарантированный великолепный результат всех проведенных процедур;

- приятная и комфортная обстановка для каждого пациента.

Центр эстетической медицины «Талисия» постоянно совершенствуется в своих практиках

Центр эстетической медицины «Талисия» постоянно совершенствуется в своих практиках

Эффективно и безопасно

Специалисты центра используют результативные, безопасные и востребованные на международном рынке эстетической медицины препараты и оборудование. Аппаратные методики наряду с классическими процедурами – это одно из наиболее перспективных направлений в косметологии на сегодняшний день. С помощью аппаратных методов достигаются более высокие результаты при меньших рисках побочных эффектов и более коротком периоде реабилитации.

Сегодня эстетическая медицина движется по пути применения результативных, но при этом безопасных средств. Услуги по безоперационному омоложению кожи являются самыми популярными в косметологии, уступая лишь инъекционным технологиям и спрос на них постоянно и стремительно растет.

Постоянное совершенствование

Для врача постоянное развитие – необходимое условие работы, и особенно в сфере эстетической медицины, где постоянно совершаются открытия и разрабатываются новые методики. Поэтому врачи центра «Талисия» не прекращают учиться.

В феврале специалисты побывали на Всемирном конгрессе пластических хирургов и дерматологов IMCAS в Париже. В апреле - на Европейском конгрессе ECALM по эстетической и лазерной медицине.

В июне врачи прошли обучение в школе «Anti-Age Expert – продвинутый уровень», которую организовала Российская Ассоциация Междисциплинарной Антивозрастной Медицины. В июле - стали участниками проекта «Грант в Школе профессора Юцковской», где изучали самые результативные техники комплексного омоложения лучшими препаратами, представленными в России.

На конгрессе «Южное созвездие. Союз здоровья и красоты» лидеры эстетической медицины поделились с тульскими врачами своими открытиями и достижениями.

Специалисты центра используют результативные, безопасные и востребованные на международном рынке эстетической медицины препараты и оборудование

Специалисты центра используют результативные, безопасные и востребованные на международном рынке эстетической медицины препараты и оборудование

Наши принципы:

Результативные инновации

В процессе работы мы используем только сертифицированные и доказавшие свою безопасность и результативность оборудование и препараты от авторитетных производителей.

Индивидуальный подход

В нашей клинике Вы получите персональный подход, а предложенные процедуры будут назначаться исходя именно из ваших особенностей и в короткие сроки позволят результативно решить поставленную перед нами задачу.

Высокая доступность

Мы держим руку на пульсе услуг частного медицинского сектора и всегда готовы предложить Вам востребованные процедуры по доступным ценам.

Направления работы:

- врачебная косметология

- лазерные процедуры

- контурная пластика

- перманентный макияж

- фотоэпиляция и фототерапия

- трихология

- инъекционные процедуры

- мезотерапия

- плазмотерапия

- гинекология: лазерное омоложение и интимная контурная пластика

- липосакция и коррекция фигуры

- косметология для мужчин

Удобное расположение, уютная атмосфера и индивидуальный подход к каждому пациенту сделают посещение Клиники комфортным и результативным!

Адрес: г. Тула, ул. Вересаева, д. 10, корп. А, вход со стороны Красноармейского пр-кта

Телефоны: +7 (4872) 52-12-23, 717-553

Эл. почта: info@talisiya-tula.ru

ВКонтакте: vk.com/talisiyatula

Фейсбук: www.facebook.com/talisiyatula

Инстаграм: www.instagram.com/talisiya_tula

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ИСТОЧНИК KP.RU

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