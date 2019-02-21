Под Тулой столкнулись иномарка и "ПАЗик": один погиб, четверо пострадали

21 февраля 2019 года, в Новомосковске, на улице Космонавтов, произошло ДТП.

Столкнулись автомобиль "Форд Фокус" и автобус "ПАЗ".

В салоне автобуса, кроме водителя, никого не было.

По предварительным данным, в результате ДТП под Тулой погиб пассажир "Форда". Еще трое человек, находившихся в "Форде", и водитель "ПАЗа" получили различные повреждения.

- Сотрудники Госавтоинспекции выясняют механизм ДТП, всех причин и обстоятельств столкновения. Также сотрудники ГИБДД организуют работу по обеспечению безопасного дорожного движения в месте происшествия, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.