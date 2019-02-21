Под Тулой столкнулись иномарка и "ПАЗик": один погиб, четверо пострадали
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют механизм ДТП
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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21 февраля 2019 года, в Новомосковске, на улице Космонавтов, произошло ДТП.
Столкнулись автомобиль "Форд Фокус" и автобус "ПАЗ".
В салоне автобуса, кроме водителя, никого не было.
По предварительным данным, в результате ДТП под Тулой погиб пассажир "Форда". Еще трое человек, находившихся в "Форде", и водитель "ПАЗа" получили различные повреждения.
- Сотрудники Госавтоинспекции выясняют механизм ДТП, всех причин и обстоятельств столкновения. Также сотрудники ГИБДД организуют работу по обеспечению безопасного дорожного движения в месте происшествия, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU