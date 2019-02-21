Санаторий "Строитель" - это уникальный бальнеологический курорт Тульской области. В прошлом году он стал победителем конкурса в номинации "Лучшее бальнеологическое лечение". Тысячи жителей региона отдали свои голоса за любимое место отдыха и оздоровления.

Санаторий «Строитель» стоит на берегу полноводной Оки, в городе Алексин. Здравница расположена посреди соснового бора в 130 км от шумной Москвы. Здесь можно совместить лечение с размеренным отдыхом, попить целебной воды. Созданы необходимые условия для проживания, лечения и досуга отдыхающих. Санаторий рассчитан на 200 мест.

Комплекс состоит из оборудованного лифтом семиэтажного спального корпуса, здания клиники, столовой, бальнеологической лечебницы и собственной котельной, которая в холодный период обогревает не только жилые здания, но и переходы между ними так, что в любую точку здравницы можно попасть, не выходя на морозную улицу.

В санатории «Строитель» предлагается весь комплекс услуг на высоком уровне

Также на территории комплекса отдыхающим доступны банный комплекс, бассейн, бювет с минеральной водой, магазины, охраняемая парковка, столовая и кафе, заказ такси и экскурсий.

Просторный бассей санатория

В летний период работает детский клуб: игры на свежем воздухе, прикладное творчество; школа юных талантов: мастер-классы по танца, актерскому мастерству, подготовка концертов художественной самодеятельности. Для взрослых: поисковые игры, тимбилдинги, бильярд, показ фильмов, концертные программы, караоке, дартс, настольный теннис, волейбольная площадка, русское лото, дискотеки и многое другое. Близ санатория, в десяти минутах ходьбы — «дикий» пляж на реке Ока — излюбленное место отдыхающих.

Также на территории комплекса отдыхающим доступен банный комплекс

Комфорт и лечение

Для лечения используется минеральная вода из природного источника, которая помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, желчного пузыря, нарушении обмена веществ, нарушениях мочеполовой сферы, железодифицитной анемии. Аналогичных по составу вод, нет в Тульской области или на территории Подмосковья.

В санатории «Строитель» предлагается весь комплекс услуг на высоком уровне. Необходимые обследования обеспечат специалисты следующих категорий: терапевт и невролог, кардиолог и хирург, уролог и проктолог, отоларинголог и эндокринолог, мануальный терапевт.

В 2019 году Санаторий «Строитель», впервые в Тульской области, предлагает услугу Радонолечения. Радоновые ванны и аппликации кремом «заряженым» частичками радиоактивного радона помогают при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и являются традиционным высокоэффективным методом улучшения состояния суставов, не уступая свойствам природных радоновых источников.

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Для поведения комплексного обследования в санатории «Строитель» работает оборудованный по последнему слову техники диагностический центр, который сочетает точные лабораторные исследования и комплексную УЗИ-диагностику всех внутренних органов.

В стенах санатория осуществляется лечение систем кровообращения, пищеварения, нервной и мышечной системы, органов дыхания, эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, кожи и подкожной клетчатки, мочеполовой системы. Для укрепления здоровья применяются как традиционные методы и методики лечения, так и нетрадиционные, разработано пять авторских программ проведения лечения по различным видам заболеваний.

В санатории организовано четырех разовое питание по заказному меню (кроме программ «Эффективное снижение веса» и «Диабету-Нет»). Питание по вышеуказанным программам восьми и шести разовое соответственно, по специальной сбалансированной диете.

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Адрес: Тульская область, г. Алексин, Бор.

Телефоны:

8-800-500-55-71 (бронирование)

+7 (4872) 33-39-14 Татьяна Игнатова, stroitel@sanatory.biz

+7 (930) 791-33-65, +7 (4872) 79-33-65 Юлия, sanatory.bron@mail.ru

+7 (930) 791-33-95, +7 (4872) 79-33-95 Галина, stroitel_alexin_ok@mail.ru