В прокуратуре Тульской области назвали самые криминальные районы региона

Управлением правовой статистики прокуратуры Тульской области проанализировано состояние преступности на территории региона за январь 2019 года.

Больше всего - в городах

Оказалось, что в январе 2019 года в регионе было зафиксировано 1016 преступлений. Данный показатель на 1,8 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Увеличение количества преступлений, которые удалось зарегистрировать, наблюдается в 12 районах области. Больше всего - в Привокзальном (+71,1%), Центральном (+57,7%) районах Тулы. Также немалые цифры в Куркинском (+75%) и Алексинском (+74,2%) районах.

В 18 районах области количество преступлений снизилось. Значительно уменьшилось число зарегистрированных преступлений в Воловском (-84,6%), Дубенском (-54,5%), Одоевском (-50%), Веневском (-45,8%) и Тепло-Огаревском (-41,7%) районах.

От числа всех зарегистрированных за январь 2019 года преступлений 889 деяний или 87,5 % выявлено органами внутренних дел.

Больше всего преступлений (83,5 %), по подсчетам специалистов, регистрируется в городах и поселках городского типа - всего 849 уголовно наказуемых деяний. Пятая часть от общего числа (16,4 %) фиксируется в сельской местности - 167 деяний. Это на 24,4 % меньше, чем за январь прошлого года.

26 погибших

В результате совершенных за январь преступлений в Тульской области погибло 26 человек (-29,7 %), здоровью 23 человек причинен тяжкий вред (-4,2 %). 7 погибших (26,9 %) - из сельской местности, 19 человек (73,1 %) - из городов и поселков городского типа.

Тяжкий вред здоровью причинен 15 лицам из городов и поселков городского типа, что составляет 65,2 % от общего количества лиц. В сельской местности – 8 лицам (34,8 %).

Каждое двадцатое - квартирная кража

Ущерб от преступлений составил 65 213 тысяч рублей, что на 1,3 % больше аналогичного показателя прошлого года (57 862 тысяч рублей). В городе - 58 455 тысяч рублей, на селе - 6 758 тысяч рублей.

Около половины всех зарегистрированных преступлений (46,7 %) составляют хищения:

- кражи – 329 (353, -6,8 %),

- грабежи – 37 (29, +27,6 %),

- разбои – 7 (4, +75 %),

- мошенничества – 102 (101, +1 %).

Каждое двадцатое зарегистрированное преступление – квартирная кража. В январе 2019 года их число уменьшилось на 9,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С незаконным оборотом оружия - выросло, наркотиков - снизилось

Число преступлений, совершенных несовершеннолетним, сократилось, а вот количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, по сравнению с январем 2018 года, увеличилось на 29,4 % и составило 22 преступления. Фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств не выявлено.

Снизилось и количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В январе 2019 года выявлено 76 преступлений, что на 15,5 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с январем 2018 года на 13% уменьшилось число выявленных преступлений, совершенных с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а их удельный вес в числе преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличился с 60% в январе 2018 года до 61,8%.

Удельный вес ранее судимых лиц уменьшился

В общественных местах зарегистрировано 319 преступлений (-9,1 %). На улицах, площадях, в парках и скверах зарегистрировано 172 преступления (-18,5 %), в том числе: 27 грабежей (+17,4 %), 151 кража (-1,9 %), 6 разбойных нападений (+100 %). На дорогах и трассах вне населенных пунктов грабежи и преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, а также разбойные нападения не совершались.

В отчетном периоде выявлено 461 лицо, совершившее преступление (-2,9 %), удельный вес ранее судимых лиц уменьшился с 33,7 % до 29,1 % (со 160 до 134). При этом удельный вес лиц без постоянного источника дохода составил 64,8 % (299 человек).

Каждое третье - в пьяном виде

Более половины (51 %) расследованных преступлений совершено лицами, ранее их совершавшими, каждое третье (38,3 %) – в состоянии алкогольного опьянения Преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами, не зарегистрировано.

Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Тульской области совершено 4 преступления, что на 50 % больше, чем за январь 2018 года (2). Количество преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, уменьшилось на 50 % и составило 4 преступления.