Писатель Александр Лапин рассказал тулякам, о чем его "Крымский мост"

Известный писатель, журналист, общественный деятель, главный редактор издательского дома «Свободная пресса» Александр Лапин стал гостем телеканала «Россия 24. Тула». В ходе интервью, писатель рассказал о своем романе «Святые грешники» - книге о том, как современный человек находит путь к самореализации, ведет поиск мира в душе и ищет смысл своего существования. Роман стал сиквелом книги «Русский крест».

Кроме того, Александр Лапин поведал о своем новом произведении под названием «Крымский мост». По словам автора, это роман о путешествии во времени, в пространстве и в самом себе.

Книга выйдет в свет во второй половине марта 2019 года - к пятилетней годовщине присоединения Крыма к России. Каков сюжет творения Александра Лапина и в чем его идея, можно узнать в отрывке эфира «Россия 24. Тула»: