Погода в Туле 20 февраля: гололедица, сильный ветер и небольшие осадки

"С клиентками не сплю, это невыгодно": откровения фитнес-тренера о том, как разводят новичков в спортивных клубах

Инструктор по железу рассказал «КП», можно ли быстро похудеть, какие ошибки совершают те, кто приходит в зал впервые и как найти себе тренера, который не испортит все