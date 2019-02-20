Погода в Туле 20 февраля: гололедица, сильный ветер и небольшие осадки
Атмосферное давление 735-740 мм ртутного столба
Фото: Алексей ФОКИН
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20 февраля в Туле облачно. Местами пройдут небольшие осадки. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. Днем местами порывы достигнут 12-17 м/с. Столбик термометра днем поднимется до +3 С. Атмосферное давление 735-740 мм ртутного столба. Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.
ИСТОЧНИК KP.RU