2019-02-19T15:23:31+03:00
Общество

Задай вопрос Владимиру Цветаеву

Певец ответит на вопросы читателей "Комсомолки"
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Поклонники Владимира Цветаева в Туле, трепещите!

21 февраля 2019 года знаменитый певец, в преддверии своего традиционного весеннего концерта в пряничной столице, проведет прямую линию в редакции газеты "Комсомольская правда в Туле" и ответит на вопросы наших читателей.

Позвонить Владимиру Цветаеву можно в четверг, 21 февраля, с 15:00 до 16:00 по тел. (4872) 50-12-77.

Также можно заранее присылать свои вопросы по электронной почте: kp@tula-pressa.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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