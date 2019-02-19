Задай вопрос Владимиру Цветаеву

Поклонники Владимира Цветаева в Туле, трепещите!

21 февраля 2019 года знаменитый певец, в преддверии своего традиционного весеннего концерта в пряничной столице, проведет прямую линию в редакции газеты "Комсомольская правда в Туле" и ответит на вопросы наших читателей.

Позвонить Владимиру Цветаеву можно в четверг, 21 февраля, с 15:00 до 16:00 по тел. (4872) 50-12-77.

Также можно заранее присылать свои вопросы по электронной почте: kp@tula-pressa.ru.