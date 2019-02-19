23 февраля в Туле пройдет Зимний рыболовный фестиваль

В День защитника Отечества в Туле в 2019 году пройдет Зимний рыболовный фестиваль "Наша тема!" (0+).

Мероприятие состоится на территории базы отдыха "Новая волна", на живописном берегу водохранилища реки Воронка.

Гостей праздника ожидают конкурсы, викторины, ценные призы и, конечно же, подарки.

Приглашаются все желающие! Участие абсолютно бесплатное.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

9.00 – начало регистрации участников соревнования

10.30 – 11.00 – открытие соревнований, выдвижение к месту ловли

11.00 – 14.00 – соревнование по ловле рыбы со льда

13.00 – 16.00 – конкурсы, консультации, выставки для участников, зрителей и гостей фестиваля на тематических площадках

15.00 – 16.00 – взвешивание уловов участников, подсчет результатов

16.00 – 16.30 – подведение итогов фестиваля, награждение победителей