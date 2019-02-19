2019-02-19T15:01:05+03:00
Общество

В Туле ребенку назначили пенсию по потере кормильца за пропавшего отца-алиментщика

По решению суда бегающий от судебных приставов должник был признан безвестно отсутствующим
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Житель Тулы Иван К. (имя изменено) был обязан платить алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына, однако ни разу не произвел ни одного платежа. С ребенком он не общался и прятался от судебных приставов.

В результате мужчина был объявлен в исполнительный розыск. Судебные приставы проверяли все возможные адреса проживания неплательщика как в регионе, так и за его пределами, места работы. Но тщательная разыскная работа результатов не принесла.

Судебные приставы пояснили маме ребенка, что она имеет право обратиться в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим. Женщина так и поступила.

Теперь по решению суда несовершеннолетний сын злостного неплательщика Ивана К. будет получать страховую пенсию по случаю потери кормильца.

Напомним, что данная процедура регламентирована российским законодательством.

- Судебные приставы обязаны разыскивать алиментщика в течение года со дня получения последних сведений о нем. В случае, если найти его в указанный срок не удастся, судебные приставы проинформируют об этом взыскателей алиментов и разъяснят им право на обращение в суд, - сообщили в УФССП России по Тульской области.

Взыскатель может подать заявление в суд по месту жительства или месту нахождения заинтересованного лица - заявителя, чтобы алиментщика признали безвестно отсутствующим, а ребенку назначили соответствующие выплаты.

Такое заявление должно соответствовать общим требованиям, указанным в ст. 131, 132 ГПК РФ, а также дополнительно закрепленным в ст. 277 ГПК РФ.

КСТАТИ

В настоящее время в Тульской области 47 взыскателей уведомлены о праве на обращение в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим, 1 взыскатель проживает на территории иностранного государства.

С заявлением в суд обратилось 22 взыскателя, по результатам рассмотрения 11 должников признаны безвестно отсутствующими. Таким образом, дети начали получать пенсию по потере кормильца. Еще 3 заявления находится на рассмотрении в суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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