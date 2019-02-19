2019-02-19T13:22:14+03:00
Общество

В Туле пройдет большой исторический фестиваль «Кремли России»

Об этом "Комсомолке" рассказала заведующая филиалом «Музей «Тульский кремль» Елена Герольдовна Зыкова
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В 2020 году в Туле пройдет празднование 500-летия Тульского кремля как начала создания Большой зачесной черты.

В оружейной столице уже готовят много интересного для туляков и гостей города.

Так, по словам заведующей филиалом «Музей «Тульский кремль» Елены Герольдовны Зыковой, уже в мае 2019 года в цитадели откроется первый экспозиционный блок.

Это будут выставки в двух башнях - Ивановских ворот и Никитской.

В первой уже установили восстановленную герсу — опускную деревянную решетку, обитую металлом. Внутри башни, на втором ярусе, подготовили интекрактивный макет башни. Выше гостей ожидает мультимедийный блок о засечной черте и тульском кремле, который работает в режиме своеобразного кинотеатра.

В Никитской башне впервые будет открыт для гостей третий и четвертый ярусы. Там посетители смогут почувствовать себя настоящими защитником, померить доспехи, взять в руки бердыш и пищаль. На самой верхней площадке также будет ожидать интересный экспонат. Какой именно, пока секрет.

Выставки в двух башнях будут работать с мая до октября 2019 года.

Также в 2019 году в Туле пройдут два форума, посвященных теме Засечной черты и кремля, и выставки, одна из которых будет о городах засечной черты. Еще одним подарком к празднику станет достойный юбилейный альбом, посвященный Тульскому кремлю.

Кроме того, в июле 2019 года в главной тульской крепости пройдет большой исторический фестиваль под названием «Кремли России». В оружейную столицу прибудут представители клубов военно-исторической реконструкции из городов-крепостей — старших и младших собратьев Тульского кремля. Гостей масштабного праздника ожидает обширная развлекательная и познавательная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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