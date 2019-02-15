ОЭЗ «Узловая» - для эффективного бизнеса

Особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Узловая» появилась в регионе по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина. За рекордно короткие сроки ОЭЗ ППТ «Узловая» сумела не только встать на ноги, но и войти в тройку лидеров среди ОЭЗ промышленно-производственного типа по показателю эффективности функционирования. Лидирующие позиции Тульская область занимает и по показателю использования земельных участков особых экономических зон*.

Как такое возможно? За ответами на этот и другие вопросы мы отправились в ОЭЗ ППТ «Узловая».

Как это было

Терпение и труд все перетрут – эту народную мудрость можно смело назвать ключом к успеху проекта. Взяться тогда за такое дело было смело само по себе! Судите сами! В то время, когда в России по причине неэффективности и нерезультативности закрывается целый ряд особых экономических зон, наш регион уверенно и взвешенно свой проект защищает.

Инициативу Алексея Дюмина и регионального правительства поддержали в Правительстве РФ. В апреле 2016 года Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании ОЭЗ промышленно-производственного типа в Узловском районе. Так, наш вариант ОЭЗ получил свой особый статус, финансирование, проект развития.

Может мы и немного опоздали с созданием собственной ОЭЗ, в соседних регионах (Калужская, Липецкая области) подобные проекты тогда уже вовсю работали, но ведь главное всегда – результат! А он точно есть.

Сегодня в ОЭЗ ППТ «Узловая» 11 резидентов! Два предприятия – ООО «Энгельсспецтрубмаш» и ООО «АгроГриб» уже работают. Большая часть компаний - в активной фазе строительства, не за горами – открытие новых производств.

Если посмотреть на прирост особой экономической зоны, он идет планомерно и взвешенно. Первые резиденты в ОЭЗ ППТ «Узловая» появились в 2016 году. В 2017 году в особую экономическую зону привлечены 4 резидента, еще 4 - в 2018 году. В конце прошлого года на заседании наблюдательного совета особой экономической зоны «Узловая» под председательством первого заместителя губернатора - председателя правительства Тульской области Валерия Шерина были рассмотрены и одобрены три новые заявки от потенциальных резидентов на работу в ОЭЗ. Некоторым из этих компаний статус резидента уже присвоен.

Важный момент – сегодня на территории ОЭЗ производится и будет производиться современная, востребованная, импортозамещающая продукция. Есть примеры производств, аналогичных которым в России пока нет.

С самого первого дня и по настоящее время проект курирует глава региона Алексей Дюмин. И не просто курирует, а вносит весомый вклад в привлечение инвесторов, лично контролирует ход реализации проектов.

Успех проекта изначально зависел и от выбора резидентов. В них надо было не ошибиться! Подбор шел строго, далеко не все прошли эту стадию. Нужно было не просто говорить, а делать, стараться и показывать результат!

Условия есть – работайте!

По словам генерального директора АО «Корпорация развития Тульской области» Олега Липатова, в нашем регионе созданы уникальные возможности для быстрого размещения производства и быстрого ведения бизнеса.

Пообщавшись с резидентами ОЭЗ, мы в этом убедились. Что важно для начинающего предприятия? Минимум времени на оформление документации, готовая к работе современная инженерная инфраструктура, реальная помощь в подборе кадров, лояльность со стороны банков, ощутимые налоговые преференции.

О таких условиях многие предприниматели в России пока только мечтают, а в ОЭЗ ППТ «Узловая» все это есть и работает. При размещении производств на ее территории резидентам предоставляют пониженные налоговые ставки.

Резиденты ОЭЗ освобождены от земельного налога на 5 лет, от транспортного налога и налога на имущество — на 10 лет. Ставка по налогу на прибыль — 2 % в течение первых пяти лет, 7 % — в течение следующих пяти лет, далее — 15,5 %. Для них действует режим свободной таможенной зоны: это большое преимущество для компаний, которые планируют экспортировать свою продукцию.

Новые производства — это новые рабочие места с конкурентоспособной заработной платой. В рамках ОЭЗ ППТ «Узловая», площадь которой сегодня 471,5 га, планируется создать более трех тысяч рабочих мест!

Ключевой момент: компаниям-резидентам требуются не только высококвалифицированные специалисты. Например, ООО «АгроГриб» трудоустраивает женщин и мужчин предпенсионного возраста для сбора грибов, что в современных условиях крайне важно.

Расширение деятельности ОЭЗ в Тульской области работает на развитие региона в целом. Привлечение резидентов помогает создавать новые производственные цепочки между крупным бизнесом и субъектами МСП, развивать кооперации и оптимизировать расходы.

Фото: Правительство ТО

Губернатор Тульского региона Алексей Дюмин:

- У особой экономической зоны «Узловая» огромный потенциал. Наши приоритеты в этом вопросе не изменились, но постепенно изменилось видение проекта реализации ОЭЗ ППТ «Узловая». Мы отстаиваем на федеральном уровне необходимость продолжения развития ОЭЗ. Это определенные льготы и финансирование. Не все регионы смогли заполнить площадки и были лишены статуса ОЭЗ, но мы смогли. За неполные 3 года там появилось 11 резидентов, часть из них - высокотехнологичные. Два предприятия в ОЭЗ ППТ «Узловая» уже работают, выпускают импортозамещающую продукцию для нефтегазовой отрасли и сельского хозяйства.

Задача резидентов – обеспечить стабильные рабочие места. Мы стараемся не приглашать всех подряд. Мы ищем серьезных партнеров, в которых можно быть уверенными.

Заместитель председателя правительства – министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин:

- Работа по совершенствованию бизнес-климата занимает особое место в экономической политике Тульской области. В регионе есть все необходимое для инвесторов: качественные инвестиционные площадки, меры поддержки, квалифицированные кадры и всестороннее сопровождение инвестиционных проектов. Тульская область является одной из лучших среди регионов России по таким показателям, как эффективность процедур регистрации предприятий, среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строительство, эффективность работы регионального Совета по улучшению инвестиционного климата, доля рабочих мест, созданных в малых предприятиях–резидентах и др.

Глава администрации МО Узловский район Николай Терехов:

- В конце прошлого года, в своем ежегодном Послании депутатам Тульской облдумы глава региона Алексей Геннадьевич Дюмин уделил особое внимание развитию экономики, от которой зависит не только формирование бюджета, но и его социальная направленность. Глава региона отметил важность дальнейшего развития ОЭЗ ППТ «Узловая». Значительная часть ее резидентов будет производить либо экспортную, либо импортозамещающую продукцию, что положительно скажется на экономике района и региона в целом.

Кроме того, деятельность ОЭЗ ППТ «Узловая» - это дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Только вместе

Важная составляющая успеха проекта - непрерывная совместная и ответственная работа как со стороны регионального правительства, так и со стороны резидентов особой экономической зоны.

Власти региона выполняют все взятые на себя обязательства по обеспечению финансирования строительства инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры ОЭЗ за счет средств бюджета региона. Сумма, выделенная на эти цели, немалая - не менее 3,5 млрд рублей. При этом обязательства по достижению показателей эффективности функционирования ОЭЗ ППТ «Узловая», в частности, привлечение до 2025 года не менее 17,4 млрд рублей прямых инвестиций.

Управляющей компанией ОЭЗ ППТ «Узловая» является АО «Корпорация развития Тульской области». С ее помощью особая экономическая зона обеспечивается необходимыми ресурсами: электроснабжением, водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, скоростным интернетом и телефонией. Рядом — автотрассы и железные дороги. Построены внутренние подводящие инженерные системы. «Корпорация развития» помогает компаниям, желающим стать резидентами ОЭЗ, в оформлении документов на всех этапах, сопровождает их информационно и консультативно.

- Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Узловая» доказала свою эффективность и зарекомендовала себя как значимый механизм для привлечения инвесторов, - говорит генеральный директор АО «Корпорация развития Тульской области» Олег Липатов. - Интерес к ОЭЗ проявляет не только российский, но и иностранный бизнес. Учитывая успех особой экономической зоны, мы готовы обратиться к правительству с просьбой об увеличении ее территории.

Из всего вышесказанного следует вывод: у ОЭЗ ППТ «Узловая» в целом и ее резидентов в частности большое будущее. А успех в масштабах страны, которого проект достиг за неполных три года, закономерен и абсолютно оправдан теми ежедневными усилиями, которые регион прилагает к его реализации на всех уровнях.

*По материалам отчета Министерства экономического развития РФ о результатах функционирования особых экономических зон (ОЭЗ) за 2017 год и за период с начала функционирования ОЭЗ.

А В ЭТО ВРЕМЯ

23 января 2019 года на проходившем в Москве заседании попечительского совета МГУ имени М. В. Ломоносова, которое провел Президент России Владимир Путин, губернатор Алексей Дюмин рассказал о результатах совместной работы с университетом, которыми стали инновационные разработки в области двойных технологий.

В Тульском регионе идут работы по созданию новых композитных материалов, устойчивых к высоким температурам и агрессивным химическим средам. В ОЭЗ ППТ «Узловая» разворачивается промышленное производство таких материалов мощностью 2 тысячи тонн в год.