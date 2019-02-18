Офицеры военной прокуратуры Тульского гарнизона проводят работу по правовому просвещению военнослужащих

Весь февраль военные прокуроры совместно с командованием участвуют в проведении месячника сплочения воинских коллективов и предупреждению нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, уделяя особое внимание правовому просвещению.

С 18 по 22 февраля 2019 года в рамках недели правовых знаний военные прокуроры посетят воинские части Тульского гарнизона. Они выступят перед всеми категориями военнослужащих с лекциями по вопросам борьбы с преступностью, обеспечения безопасных условий военной службы, предупреждения неуставных взаимоотношений, соблюдения прав и охраняемых законом интересов граждан, индивидуально побеседуют с военнослужащими, допустившими нарушения воинской дисциплины.

Военнослужащие и члены их семей на личном приеме у военных прокуроров смогут получить ответы на широкий спектр вопросов правового характера.

20 февраля 2019 года в рамках единого дня правовых знаний военные прокуроры выедут, прежде всего, в неблагополучные по состоянию воинской дисциплины и правопорядка воинские части.

В ходе встреч с военнослужащими особое внимание будет уделяться вопросам профилактике правонарушений в сфере межличностных отношений, формирования здоровой моральной обстановки в каждом воинском коллективе.

Для выявления скрытых конфликтных ситуаций в воинских коллективах военные прокуроры проведут анкетирование военнослужащих, а также разъяснят действующее законодательство о военной службе, предусмотренные законами социальные гарантии.

Эти мероприятия являются продолжением целенаправленной работы по обеспечению правопорядка в войсках и воинских коллективах и созданию благоприятных условий военной службы.