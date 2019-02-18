Погода в Туле 18 февраля: облачно, сильный ветер и гололедица
Атмосферное давление 735-740 мм ртутного столба
Фото: Алексей ФОКИН
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18 февраля в Туле облачно с прояснением. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица, местами сильная. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Его порывы могут достигать 13-18 м/с.
Днем столбик термометра опустится до - 3 оС. Атмосферное давление 735-740 мм ртутного столба. Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.
ИСТОЧНИК KP.RU