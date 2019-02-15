2019-02-15T16:58:53+03:00
Общество

Погода в Туле 16 февраля: сильный ветер и мокрый снег

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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16 февраля 2019 года, в Туле и Тульской области прогнозируется переменная облачность.

Местами небольшой снег, мокрый снег (по данным сайта Метеоинфо – 0,4 мм).

На дорогах гололедица.

Ветер синоптики обещают западной четверти. Порывы его будут достигать 7-12 м/с, ночью местами порывы 12-17 м/с.

Температура воздуха по области ночью -7…-2оС, днём -3…+2оС.

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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