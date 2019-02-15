Погода в Туле 16 февраля: сильный ветер и мокрый снег
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
Фото: Алексей ФОКИН
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16 февраля 2019 года, в Туле и Тульской области прогнозируется переменная облачность.
Местами небольшой снег, мокрый снег (по данным сайта Метеоинфо – 0,4 мм).
На дорогах гололедица.
Ветер синоптики обещают западной четверти. Порывы его будут достигать 7-12 м/с, ночью местами порывы 12-17 м/с.
Температура воздуха по области ночью -7…-2оС, днём -3…+2оС.
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.
ИСТОЧНИК KP.RU