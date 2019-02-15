В санатории «Краинка» зарегистрирована вспышка кишечной инфекции

В ООО «Санаторий (курорт) «Краинка» зарегистрировано 28 случаев заболеваний кишечной инфекцией среди пациентов. Все заболевшие – взрослые, заболевания протекают в легкой форме, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области.

В санатории был организован полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, лабораторное исследование смывов с объектов окружающей среды, проб пищевых продуктов, воды, а также проверка персонала.

Выявлены нарушения санитарных требований при организации питания. Был составлен протокол о временном запрете деятельности пищеблока санатория.

Материалы на закрытие переданы для рассмотрения в суд.

Начиная с 15 февраля 2019 года был организован выезд всех пациентов санатория.

Вероятно, что групповая заболеваемость вызвана норовирусами. Путь передачи инфекции – через еду или питье.

По словам специалистов, инфекция распространилась из-за неудовлетворительного санитарное состояние пищеблока и грубых нарушений санитарных норм и правил при организации общественного питания.

Очаг локализован, угрозы распространения заболевания нет.