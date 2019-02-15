В Тульской области "накрыли" цех по производству "левого" алкоголя.

Сотрудники полиции в Тульской области выяснили, что 48-летний мужчина - индивидуальный предприниматель - на территории Щекинского района хранит и продает "липовый" алкоголь.

В его гаражах в Щекино нашли около 1500 бутылок алкоголя различного объема без специальных федеральных марок.

Было возбуждено уголовное дело. В рамках его расследования оказалось, что весь алкоголь мужчине поставлялся из Алексинского района.

В результате, оперативники вместе с сотрудниками СОБР Росгвардии обнаружили в деревне Даниловка цех по производству алкогольной продукции. В нескольких помещениях находились ручная линия по розливу и упаковке алкоголя, почти 2500 бутылок объемом 0.5 литра с водно-спиртовой смесью, тара, колпачки, федеральные поддельные специальные марки, свыше 1300 литров водно-спиртовой смеси.

- Помимо основного фигуранта уголовного дела, по подозрению в причастности к незаконной деятельности задержаны еще двое ранее несудимых мужчин. Расследование уголовного дела и выяснение всех деталей противоправных деяний в сфере оборота алкоголя продолжаются, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.